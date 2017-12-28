Политолог: Польша нарушает баланс сил на границе с Беларусью

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Польша перебрасывает к белорусской границе танки Leopard 2A5 , заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

"Заявление министра обороны Польши о том, что они собираются лишь охранять границы с выдвижением порядка 114 танков трех модификаций на расстоянии меньше чем суточный переход от границы с Беларусью, нарушает баланс сил. Это подвергает опасности территорию Беларуси", — рассказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik политолог Александр Тиханский.



© Sputnik / Виктор Толочко Тиханский: на наших рубежах уже не только польские танки

Обсуждая безопасность Беларуси, он вспомнил учения "Запад-2017" , которые вызвали ажиотаж со стороны зарубежных СМИ и отметил, что предполагались фантастические варианты развития событий.

"Например, говорили о пробивке Сувалкского коридора от Беларуси до Калининградской области. Украинцы же полагали, что российские танки дойдут до Киева. Мало того, преувеличивали привлеченные силы: по официальным данным, в учениях приняли участие около трех тысяч российский военных, а Турчинов (верховный главнокомандующий Украины — Sputnik) называл цифры порядка 150 тысяч", — напомнил политолог.

Тиханский считает, что "истерия была связана с необходимостью обратить на себя внимание и повысить военные расходы", особенно это актуально для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, где и имела место наибольшая шумиха.

Он отметил, сценарий учения был оборонительным, его целью была отработка плана борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В то же время, когда проходило учение "Анаконда" на Висле, "был виден наступательный характер развития сценария учений".