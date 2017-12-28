|
Политолог: Польша нарушает баланс сил на границе с Беларусью
29.12.2017 17:14 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Польша
"Заявление министра обороны Польши о том, что они собираются лишь охранять границы с выдвижением порядка 114 танков трех модификаций на расстоянии меньше чем суточный переход от границы с Беларусью, нарушает баланс сил. Это подвергает опасности территорию Беларуси", — рассказал в
© Sputnik / Виктор Толочко
Обсуждая безопасность Беларуси, он вспомнил
"Например, говорили о пробивке Сувалкского коридора от Беларуси до Калининградской области. Украинцы же полагали, что российские танки дойдут до Киева. Мало того, преувеличивали привлеченные силы: по официальным данным, в учениях приняли участие около трех тысяч российский военных, а Турчинов (верховный главнокомандующий Украины — Sputnik) называл цифры порядка 150 тысяч", — напомнил политолог.
Тиханский считает, что "истерия была связана с необходимостью обратить на себя внимание и повысить военные расходы", особенно это актуально для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, где и имела место наибольшая шумиха.
Он отметил, сценарий учения был оборонительным, его целью была отработка плана борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В то же время, когда проходило учение "Анаконда" на Висле, "был виден наступательный характер развития сценария учений".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт считает, что в отличие от учения "Анаконда-2016" на Висле учения "Запад-2017" носили оборонительный характер.
|
Архив (Разное)
Комментарии