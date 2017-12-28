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Биткоин — это банкинг времен Средневековья?

29.12.2017 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Биткоин — это банкинг времен Средневековья?

фото: newvz.ru

Провокативный текст с критикой блокчейна - вернее, хайпа вокруг этой технологии.

Журналист Андрей Бродецкий анализирует текст на hackernoon.com:

- Блокчейн существует уже десять лет, но по большому счету никто не придумал для него толкового применения. Блокчейн-энтузиасты критикуют традиционную финансовую систему, но банки могут отменять незаконные операции и проводят расследование в случае мошенничества или кражи средств. Самые крупные криптовалютные биржи были взломаны, их клиенты безвозвратно потеряли сотни миллионов долларов. Тот самый финансовый посредник, которого хотят исключить из цепочки блокчейн-энтузиасты, все-таки существует не просто так. Банки предоставляют определенные гарантии. Нет посредника - нет гарантий. Биткоин - это банкинг времен Средневековья, этакий либертарианский рай, где никто ни от чего не застрахован.

Микроплатежи и межбанковские переводы, смарт-контракты, распределенное хранилище, верификация - для всех этих проблем уже существуют хорошие программные решения. Блокчейн не улучшает ни одно из них радикально, но в то же время создаёт новые проблемы. Система Visa за секунду может провести 60 000 транзакций, система биткоина - всего 7, потратив на это в 35 раз больше энергии, чем Visa. 

Если дочитать текст до конца, может показаться, что всё, для чего сейчас годится блокчейн - это спекуляции на криптовалютах/токенах и незаконные транзакции. Но что, если это и правда так?

 
 
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Провокативный текст с критикой блокчейна - вернее, хайпа вокруг этой технологии.

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