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Провокативный текст с критикой блокчейна - вернее, хайпа вокруг этой технологии.

Журналист Андрей Бродецкий анализируе т текст на hackernoon.com :

- Блокчейн существует уже десять лет, но по большому счету никто не придумал для него толкового применения. Блокчейн-энтузиасты критикуют традиционную финансовую систему, но банки могут отменять незаконные операции и проводят расследование в случае мошенничества или кражи средств. Самые крупные криптовалютные биржи были взломаны, их клиенты безвозвратно потеряли сотни миллионов долларов. Тот самый финансовый посредник, которого хотят исключить из цепочки блокчейн-энтузиасты, все-таки существует не просто так. Банки предоставляют определенные гарантии. Нет посредника - нет гарантий. Биткоин - это банкинг времен Средневековья, этакий либертарианский рай, где никто ни от чего не застрахован.



Микроплатежи и межбанковские переводы, смарт-контракты, распределенное хранилище, верификация - для всех этих проблем уже существуют хорошие программные решения. Блокчейн не улучшает ни одно из них радикально, но в то же время создаёт новые проблемы. Система Visa за секунду может провести 60 000 транзакций, система биткоина - всего 7, потратив на это в 35 раз больше энергии, чем Visa.



Если дочитать текст до конца, может показаться, что всё, для чего сейчас годится блокчейн - это спекуляции на криптовалютах/токенах и незаконные транзакции. Но что, если это и правда так?