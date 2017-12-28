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Биткоин — это банкинг времен Средневековья?
29.12.2017 17:23 — Разное | Ежедневник
фото: newvz.ru
Провокативный текст с критикой блокчейна - вернее, хайпа вокруг этой технологии.
Журналист Андрей Бродецкий
- Блокчейн существует уже десять лет, но по большому счету никто не придумал для него толкового применения. Блокчейн-энтузиасты критикуют традиционную финансовую систему, но банки могут отменять незаконные операции и проводят расследование в случае мошенничества или кражи средств. Самые крупные криптовалютные биржи были взломаны, их клиенты безвозвратно потеряли сотни миллионов долларов. Тот самый финансовый посредник, которого хотят исключить из цепочки блокчейн-энтузиасты, все-таки существует не просто так. Банки предоставляют определенные гарантии. Нет посредника - нет гарантий. Биткоин - это банкинг времен Средневековья, этакий либертарианский рай, где никто ни от чего не застрахован.
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Провокативный текст с критикой блокчейна - вернее, хайпа вокруг этой технологии.
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