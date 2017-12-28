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Минимальная зарплата в Беларуси повысится 1 января

29.12.2017 17:25 — Разное | БДГ  
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С 1 января 2018 года в Беларуси минимальная месячная зарплата повышается до 305 рублей.

Это закреплено постановлением Совмина №1022 от 28 декабря 2017 года, передает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

В министерстве напоминают, что размер часовой МЗП в соответствии с законодательством определяется нанимателем путем деления размера месячной МЗП на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, которую работодатель устанавливает для соответствующих категорий работников в соответствии с законодательством, и количества месяцев календарного года.

В соответствии с законодательством, наниматель обязан учитывать размеры минимальных месячных и часовых зарплат как низшей границы оплаты труда сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. 

Напомним, год назад правительство определило минимальную зарплату в сумме 265 рублей.

 
 
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С 1 января 2018 года в Беларуси минимальная месячная зарплата повышается до 305 рублей.

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