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Соленюк: директор Круглянского ПМК №266 обвиняется в крупных хищениях
29.12.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Уголовное дело в отношении директора государственного предприятия "Круглянское ПМК №266"
© Фото: МВД Беларуси
"Согласно полученным материалам уголовного дела, должностное лицо обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере", — сказала Соленюк.
Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время это ходатайство удовлетворено, сообщила представитель СК.
Чтобы установить все обстоятельства противоправных действий руководителя ПМК Николая Патрончика, продолжается сбор необходимых материалов, составляющих основу доказательственной базы по уголовному делу. В том числе, изымается документация на предприятии.
Кроме того, принимаются меры по возмещению причиненного предприятию ущерба, сообщила Соленюк.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела в отношении директора...
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