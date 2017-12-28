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Соленюк: директор Круглянского ПМК №266 обвиняется в крупных хищениях

29.12.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уголовное дело в отношении директора государственного предприятия "Круглянское ПМК №266" о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями принято к производству управлением Следственного комитета по Могилевской области. Это дело было возбуждено прокуратурой Могилевской области.

Соленюк: директор Круглянского ПМК №266 обвиняется в крупных хищениях
© Фото: МВД Беларуси
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"Согласно полученным материалам уголовного дела, должностное лицо обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере", — сказала Соленюк.

Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время это ходатайство удовлетворено, сообщила представитель СК.

Чтобы установить все обстоятельства противоправных действий руководителя ПМК Николая Патрончика, продолжается сбор необходимых материалов, составляющих основу доказательственной базы по уголовному делу. В том числе, изымается документация на предприятии.

Кроме того, принимаются меры по возмещению причиненного предприятию ущерба, сообщила Соленюк.

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Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела в отношении директора...

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