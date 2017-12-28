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Видеофакт: передвижной самогонный аппарат обнаружен в Вилейском районе

29.12.2017 17:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Передвижной самогонный аппарат обнаружен в четверг в деревне Поповцы Вилейского района, рассказали в УВД Минского облисполкома.

В дежурную часть милиции обратились местные жители, которые сообщили, что их односельчанин изготавливает и продает самогон. Была проведена проверка, в результате которой на приусадебном участке самого нарушителя нашли передвижной самогонный аппарат.

Видеофакт: передвижной самогонный аппарат обнаружен в Вилейском районе
© Youtube / Brest UVD
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Агрегат выглядит в виде бочки на колесах. Хозяин, 53-летний мужчина, создал его таким специально, чтобы менять место расположения для конспирации. Предпочтение отдавалось малопосещаемым участкам местного леса.

Сообщается, что мини-агрегат использовался с лета 2016 года. Раньше мужчина уже привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости.

"В настоящее время в его отношении проводится проверка. Наиболее вероятно, самогонный аппарат будет уничтожен, а его хозяин – привлечен к административной ответственности", — рассказали в УВД.

В ведомстве добавили: в этом году в области было более 2,2 тысяч фактов, связанных с незаконной деятельностью в этом направлении, выявлены крупные самогонные производства. Во многом помогали обнаружить нарушителей неравнодушные местные жители.

 
 
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Агрегат в виде бочки на колесах часто менял место "прописки" и прятался в малопосещаемых местах. Смотрите на видео, как выглядел аппарат.

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