Как не попасть в реанимацию на Новый год. Советы гастритчикам, аллергикам, гипертоникам, диабетикам

«В нашей больнице, как, впрочем, и в других, назначать дежурство в новогоднюю ночь молодому специалисту — cтарая добрая традиция. Вот мне и довелось встречать 2017-й под бой курантов в своем отделении реанимации, — вспоминает Наталья Ребко, анестезиолог-реаниматолог 2-й категории и автор проекта cardio.today . — И, надо сказать, период с 11 вечера до 2 ночи был своеобразным затишьем, а затем понеслось. Особенно запомнилась девушка с отекшими губами и глазами-щелочками, которая решила как раз в новогоднюю ночь впервые попробовать сельдерей». Врач подсказывает, как гастритчикам, аллергикам, гипертоникам и диабетикам не встретить Новый год в реанимации.



Чемпионат по скоростному нарезанию оливье. Фото: Вадим Рымаков. Фото носит иллюстративный характер

Кому обычно «везет», начиная с католического Рождества и вплоть до Старого Нового года

Как показывает практика, период, охватывающий временной промежуток с католического Рождества вплоть до Старого Нового года, — это сплошная экстренная ситуация.

Количество больных, госпитализируемых в реанимацию с инсультами и инфарктами, резко увеличивается. И не удивительно, что кривая ползет вверх с началом новогодних корпоративов. Нервы, стресс, предпраздничные метания, чего уж там…

В саму новогоднюю ночь чаще всего срочной помощи требуют пациенты, чье состояние прямо или косвенно связано с обильным застольем. Люди, не объедайтесь и не упивайтесь!

Обострившиеся панкреатиты или холециститы, алкогольные (и не только) отравления… А еще скорая помощь привозит детей и взрослых, чей организм не перенес экзотических блюд. В результате спасаем бедняг от последствий нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта (тошноты, рвоты, диареи) или аллергических реакций, подчас угрожающих. Встречаются и те, кто пострадал от ножевых ранений или пиротехники.

В отдельную категорию выделю «особо терпеливых»: тех, кто при высокой температуре или болях в животе/сердце/голове ждал несколько дней (авось, само пройдет), а в 10 вечера решился, наконец, вызвать скорую помощь.

Что и говорить, нерадостно встречать праздник в реанимации в качестве доктора, но, мне кажется, куда обиднее — в качестве пациента, особенно когда неприятностей можно избежать.

Группа риска: гипертоники



Фото: Алексей Шота, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Пожалуй, самая многочисленная и многопрофильная «каста». Ситуация усугубляется, если повышенное артериальное давление (АД) сочетается с другими факторами риска: будь то мерцательная аритмия, ожирение, атеросклероз, перенесенный в прошлом инфаркт.

Бессонная ночь, эмоциональные переживания вкупе с гастрономическими испытаниями — и резкий скачок АД может привести к инсульту, инфаркту либо разрыву аневризмы аорты (все зависит от того, какое звено в сердечно-сосудистой системе более слабое).

Рекомендации. Держите под рукой тонометр: АД не должно быть выше 140 мм рт.ст. (систолическое) и 80−85 мм рт.ст. (диастолическое).

В праздничной запарке не забудьте про препараты, снижающие давление. Новый год, как и любой другой праздник — не повод для отмены лекарств, назначенных доктором.

Сложно, но желательно ограничить алкоголь: в сутки разрешается до 30 мл (в перерасчете на чистый этанол). Если проще, это или 200 мл вина, или 500 мл пива, или 50 мл крепких спиртных напитков. За столом налегайте на фрукты/овощи, рыбу, нежирное мясо. Ограничьте количество соленого.

Если цифры все-таки полезли выше обычного уровня, особенно если подъем АД сопровождается мельканием «мушек» перед глазами, головокружением, то лучше всего выпить (внепланово) привычную таблетку от давления и немного подождать.

Глотать лекарства жменями тоже запрещено, так как резко снижать давление нельзя.

Если уже внеплановая таблетка не помогла, лучше вызвать скорую.

Группа риска: диабетики



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Ситуация аналогична ситуации с гипертониками: контролируем там, где есть сбой.

Рекомендации. Всегда держите под рукой глюкометр (аппарат для измерения уровня сахара в крови).

По обычной схеме принимайте лекарства для снижения уровня глюкозы, будь то инсулин либо метформин.

Рекомендации по питанию что у диабетиков, что у гипертоников примерно одинаковы. Максимально ограничивайте жиры и быстрые углеводы, вам нужны белки, клетчатка, вода. К счастью, с развитием школ диабета уровень осведомленности населения о заболевании растет. Длительно болеющие знают свои дозы инсулина и им не нужно объяснять, что такое хлебные единицы.

Понятия нормы для каждого индивидуальны, однако в целом организму диабетика проще перенести слегка повышенный уровень сахара, нежели заниженный, а резкие колебания его в крови недопустимы.

Почему недопустимы? Дело в том, что молекулы глюкозы — один из основных регуляторов водно-солевого обмена: если в какой-то из областей их много, организм стремится «развести концентрированный раствор» и направляет туда воду. Если же всё происходит очень быстро, то такая ситуация опасна в первую очередь для клеток головного мозга.

Резкое снижение уровня сахара в крови при бесконтрольных «подколках» инсулина чревато как потерей сознания, так и отеком головного мозга при несвоевременном оказании помощи.

Группа риска: люди с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта



Фото: Алексей Шота, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Здесь все просто — любые погрешности в диете грозят сбоем в системе и обострением заболевания. Положа руку на сердце, давиться омлетами «на пару» и овсянкой на воде за новогодним столом мало кому удастся. Поэтому игнорировать ситуацию, если предательски заболел живот, или закололо в боку справа или слева, не стоит. Уж лучше вызвать скорую. Особенно если таблетка обезболивающего не помогла. Страшен не сам панкреатит/холецистит/гастрит, а его осложнения, в данном случае — перитонит — воспаление брюшной полости (без операции точно не обойтись).

Кстати, людям с хроническим гастритом принимать в качестве анальгетиков любые нестероидные противовоспалительные средства (например, спазматон или кеторолак) крайне нежелательно.

Они разрушают защитную слизистую оболочку желудка и могут спровоцировать язву.

Группа риска: аллергики



Фото: Алексей Шота, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Вызывать аллергическую реакцию сегодня может все подряд: начиная от домашней пыли и молока, заканчивая таблетками. Причем разнообразие провоцирующих агентов порождает различные варианты течения.

Высыпания на коже либо анафилактический шок — все зависит от иммунной системы человека.

Рискуют и те, кто перенес аллергию прежде, и кого бронхиальная астма. Пусть это касается даже не вас самих, а близких родственников. Рекомендую всегда держать в домашней аптечке противоаллергические препараты (поможет и банальный супрастин).

Новогодний стол должен быть в первую очередь безопасным. Наиболее опасные для аллергиков продукты — яйца, морепродукты, рыба, цитрусовые, ягоды.

Экспериментировать не стоит и с лекарствами, прежде всего с антибиотиками. Препараты серьезные, поэтому подход к их приему должен быть грамотным и обоснованным (обоснованным врачом).

Группа риска: алкоголики-экспериментаторы



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

Как ни странно, в последнее время в их рядах можно встретить не только обладателей внешнего вида «без особого места жительства». Вероятность того, что с диагнозом «отравление суррогатами алкоголя» скорая привезет человека на вид вполне интеллигентного, увеличивается по мере приближения праздников.

Почему? Причины у всех разные. Кому-то денег стало жалко (мол, все равно травиться, какая разница чем), кто-то решил напугать вторую половинку и в пылу ссоры залпом махнул антифриза. А ведь это крайне токсичная жидкость, содержащая в своем составе этиленгликоль. Вызывает судороги, нарушение сознания и дыхания; доза в 100 мл вообще смертельная.

Еще один технический спирт на лидирующих позициях — метиловый, он идентичен этанолу по запаху и вкусу (потому и пьют). Входит в состав жидкости для омывания стекол. Смертельная доза и того меньше — около 50 мл, отличительный эффект — помимо вредного воздействия на внутренние органы, вызывает слепоту.

Говорить о спиртовых настойках лекарственных трав, которые легко купить в аптеке, много не буду. Одна настойка боярышника чего стоит — дешево и сердито. Наметанный глаз уже научился в очереди из бабушек с рецептами выделять фактурных «сердечников», которые с утра пораньше принимают за углом лекарство не по назначению. А потом прибывают к нам, в реанимацию.

А потому не побрезгуйте советом. Если уж пить спиртное, то качественное. Хорошие напитки требуют грамотного подхода. Потому — не на голодный желудок. И во время застолья желательно много двигаться, чтоб ускорить обменные процессы, пить больше воды.

«Запустите» печеночные ферментные системы. Для этого перед застольем рекомендуется выпить около 50 мл алкоголя. Последующие дозы — за счет уже активированного обмена веществ — уже не будут создавать на организм такую сильную нагрузку.

Если собираетесь использовать в качестве адсорбента активированный уголь, понимайте: для получения нужного эффекта его придется выпить порядка 2−3 упаковок!

И забудьте про подсолнечное масло (алкоголь прекрасно растворяется в жирах). А вы создаете огромную нагрузку на поджелудочную железу.

…Раздавать советы направо и налево можно бесконечно. Принимать их гораздо сложнее. Постарайтесь выполнить самое главное — не пускайте ситуацию на самотек, если вдруг что-то произошло. Берегите себя. Особенно в праздники.