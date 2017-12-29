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Топ-5 белорусских домостроительных комбинатов, которые строят хорошо

29.12.2017 17:58 — Разное | Tut.by  
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Отказываться от панелек страна не будет — это сейчас самое быстровозводимое жилье, которое в целом устраивает подавляющее большинство покупателей соотношением цена-качество. Особенно логичное сочетание — в регионах. Да и современная панель — давно уже не унылые серые коробки. Мы попросили министра архитектуры и строительства назвать личный топ лучших домостроительных комбинатов страны.

— Я не могу кого-то выделить. Каждый работает в своей нише, и у каждого есть своя проблема. Я знаком с каждым руководителем, с каждым работаем, у каждого свой подход, — объясняет Анатолий Черный.

— Многие заказчики хвалят Мозырский ДСК.

— Он очень активен на внешних рынках: в Курске, в Калуге, очень хорошо работает на внутреннем рынке. У него гибкий подход в планировках квартир, очень жесткий подход к качеству — в заводских условиях вышпаклевывает панели, они беленькие, аккуратненькие приезжают на стройку.


Дом от Мозырского ДСК

— МАПИД — флагман, с хорошим качеством, планировками, — продолжил министр.


Это дома МАПИДа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гродно тоже стоит выделить. Подход генерального директора к делу впечатляет — он постоянно в движении. Построил малоэтажный поселок — его стоит видеть, микрорайон в поле рядом с ДСК — шикарный. Опять же, работает на экспорт.


Дома Гродножилстроя

Гомельский ДСК даже обсуждать не стоит — он шикарно выглядит на всех рынках — и на внешнем, и на внутреннем. Успешное предприятие, которое первым построило дом со встроенным детским садом. В Гомеле будет пилотный, уникальный микрорайон со своей средой, с встроенным детским садом на 75 мест.


Фото: Гомельская правда

Не знаю, насколько проект будет востребован у нас в стране, но россияне этим проектом уже заинтересовались.


Дом гомельского ДСК

Могилевский ДСК тоже не плох.


Дом, который строит Могилевский ДСК

Все наши крупные домостроительные комбинаты работают хорошо, — подытожил министр.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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