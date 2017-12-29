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До минус 70%. В каких магазинах и торговых центрах будут в январе скидки

29.12.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и торговые центры в Нового году продолжат устраивать скидочные дни, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Так, в январе скидки будут доходить до 70%.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, "ЦУМ" будет проводить распродажи по субботам - 13, 20 и 27 января. 

В каких магазинах искать скидки?

Магазин

Даты

Размер скидки

ОАО «ЦУМ Минск»

 13, 20, 27 января 17% на непродовольственные товары

ТКУП «Универмаг Беларусь»

 9, 16, 23, 30 января 17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг Беларусь» 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января

для держателей дисконтных карт 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

ООО «Торговый дом «На Немиге»

 каждую среду января

17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

ОАО «ГУМ»

 11, 18, 25 января 17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 13, 14, 27, 28 января

для держателей дисконтных карт скидки

20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

 весь январь

каждый понедельник января — 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2-х единиц);

каждую среду января — 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу);

каждую пятницу января — 17% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу);

с 1 по 31 января — 20% (на холодильники);

с 1 по 15 января — 15% (на товары для зимнего спорта).
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу, а также 6 января 20%
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг января 15% на отдельные группы товаров
1000 мелочей (ул. Калинина, 1)

каждый четверг января

 15%.
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 5, 11, 17, 30 января 15%
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 31 января 20 до 70% на товары отдельных производителей

Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1)

 каждую среду января 20%.
Магазины торгового центра «Столица»

14 и 21 января

 от 5 до 50%.

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

 каждую среду января 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

с 1 по 7 января

 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 31 января от 15 до 60% на товары отдельных производителей.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)

9, 16, 23, 30 января

 15% на отдельные группы товаров
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)

Со 2 по 7 января

 от 10 до 70% на товары отдельных производителей.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

каждый вторник, четверг, а также 7, 8, 21 января

 от 15 до 35%;
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг января

 15%.
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40)

каждую субботу, воскресенье января

 20%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу января 18%
ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4)

каждый четверг, субботу января

 15%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 14 января

 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг января 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75)

24, 25 января

 15% на все непродовольственные товары;
ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) каждый вторник января 10% в отделе «Товары для дома и семена»

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Теги: Минск
 
 
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Столичные магазины и торговые центры в Нового году продолжат устраивать скидочные дни.

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