До минус 70%. В каких магазинах и торговых центрах будут в январе скидки

Столичные магазины и торговые центры в Нового году продолжат устраивать скидочные дни, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Так, в январе скидки будут доходить до 70%.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, "ЦУМ" будет проводить распродажи по субботам - 13, 20 и 27 января.

В каких магазинах искать скидки? Магазин Даты Размер скидки ОАО «ЦУМ Минск» 13, 20, 27 января 17% на непродовольственные товары ТКУП «Универмаг Беларусь» 9, 16, 23, 30 января 17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг Беларусь» 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января для держателей дисконтных карт 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду января 17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ОАО «ГУМ» 11, 18, 25 января 17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день») ОАО «ГУМ» 13, 14, 27, 28 января для держателей дисконтных карт скидки 20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары. ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) весь январь каждый понедельник января — 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2-х единиц); каждую среду января — 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу); каждую пятницу января — 17% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу); с 1 по 31 января — 20% (на холодильники); с 1 по 15 января — 15% (на товары для зимнего спорта). УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу, а также 6 января 20% ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг января 15% на отдельные группы товаров 1000 мелочей (ул. Калинина, 1) каждый четверг января 15%. ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 5, 11, 17, 30 января 15% ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 31 января 20 до 70% на товары отдельных производителей Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1) каждую среду января 20%. Магазины торгового центра «Столица» 14 и 21 января от 5 до 50%. ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду января 15% на отдельные группы товаров ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 7 января 15% на отдельные группы товаров ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 31 января от 15 до 60% на товары отдельных производителей. ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) 9, 16, 23, 30 января 15% на отдельные группы товаров ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) Со 2 по 7 января от 10 до 70% на товары отдельных производителей. ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, а также 7, 8, 21 января от 15 до 35%; ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг января 15%. ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) каждую субботу, воскресенье января 20%. ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу января 18% ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4) каждый четверг, субботу января 15%. ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 14 января 15% на отдельные группы товаров. ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг января 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6») ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) 24, 25 января 15% на все непродовольственные товары; ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) каждый вторник января 10% в отделе «Товары для дома и семена»