До минус 70%. В каких магазинах и торговых центрах будут в январе скидки

|
В каких магазинах искать скидки?
|
Магазин
|
Даты
|
Размер скидки
|
ОАО «ЦУМ Минск»
|13, 20, 27 января
|17% на непродовольственные товары
|
ТКУП «Универмаг Беларусь»
|9, 16, 23, 30 января
|17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января
|
для держателей дисконтных карт 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
|
ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду января
|
17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
ОАО «ГУМ»
|11, 18, 25 января
|17% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|13, 14, 27, 28 января
|
для держателей дисконтных карт скидки
20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары.
|
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|весь январь
|
каждый понедельник января — 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2-х единиц);
каждую среду января — 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу);
каждую пятницу января — 17% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу);
с 1 по 31 января — 20% (на холодильники);
с 1 по 15 января — 15% (на товары для зимнего спорта).
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу, а также 6 января
|20%
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг января
|15% на отдельные группы товаров
|1000 мелочей (ул. Калинина, 1)
|
каждый четверг января
|15%.
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|5, 11, 17, 30 января
|15%
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|с 1 по 31 января
|20 до 70% на товары отдельных производителей
|
Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1)
|каждую среду января
|20%.
|Магазины торгового центра «Столица»
|
14 и 21 января
|от 5 до 50%.
|
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду января
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|
с 1 по 7 января
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|с 1 по 31 января
|от 15 до 60% на товары отдельных производителей.
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|
9, 16, 23, 30 января
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|
Со 2 по 7 января
|от 10 до 70% на товары отдельных производителей.
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
каждый вторник, четверг, а также 7, 8, 21 января
|от 15 до 35%;
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|
каждую среду, четверг января
|15%.
|ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40)
|
каждую субботу, воскресенье января
|20%.
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу января
|18%
|ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4)
|
каждый четверг, субботу января
|15%.
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|
с 1 по 14 января
|15% на отдельные группы товаров.
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|каждый четверг января
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
|ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75)
|
24, 25 января
|15% на все непродовольственные товары;
|ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75)
|каждый вторник января
|10% в отделе «Товары для дома и семена»
Комментарии