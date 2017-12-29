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Белорусским ученым поднимут зарплаты

29.12.2017 18:10 — Разное | Ежедневник  
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Белорусским ученым поднимут зарплаты

Повышение зарплат ученым предусмотрено указом №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций", который подписал Александр Лукашенко.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента,  согласно указу, тарифные оклады работников бюджетных научных организаций вырастут до 300%. При этом руководители научных организаций могут повышать работникам зарплаты до 200%, а более 200% — органы государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и Академия наук.

Кроме того, указ разграничивает полномочия госорганов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширяет права руководителей научных организаций в регулировании зарплат работников в зависимости от задач, которые они решают. Также указ снимает ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.

 
 
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Повышение зарплат ученым предусмотрено указом №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций", который подписал Александр Лукашенко.

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