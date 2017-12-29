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Белорусским ученым поднимут зарплаты
29.12.2017 18:10 — Разное | Ежедневник
Повышение зарплат ученым предусмотрено указом №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций", который подписал Александр Лукашенко.
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Кроме того, указ разграничивает полномочия госорганов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширяет права руководителей научных организаций в регулировании зарплат работников в зависимости от задач, которые они решают. Также указ снимает ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.
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Повышение зарплат ученым предусмотрено указом №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций", который подписал Александр Лукашенко.
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