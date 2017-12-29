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Доминантой на Октябрьской площади станет здание с бутиками и апартаментами для бизнес-элиты

29.12.2017 18:36 — Разное | Tut.by  
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На месте снесенного музея Великой отечественной войны горожане просили сделать сквер. Но власти посчитали, что провал между двумя зданиями площадь не украсит и разрешили компании «Белинте-Роба» (которая входит в Дана Холдингс) построить тут многофункциональный центр. На днях компания разослала рендер, который показывает, как будет выглядеть здание.


Концепцию фасадов объясняют так: «здание „Велком“ диктует дух сегодняшнего дня и современных тенденций. Кроме того, принимая во внимание необходимость „примирения“ разных направлений, следует отдать предпочтение стилю на грани классики и современного модерна. Архитектурную концепцию здания задает эклектика двух стилевых направлений — лаконичные формы неоклассики органично сочетаются с прямыми элементами классики».

Застройщик не указывает, какой высоты будет здание. На рендере оно не выше здания Велкома, но это условность, как и чистое поле за зданием. И восемь этажей, которые просматриваются с фасадов, не позволяют определить реальный масштаб здания — ведь высота этажа может быть и 3 и 6 метров.

Мы попросили архитектора Дмитрия Альхимовича по пропорциям здания сделать ориентировочный расчет высоты.


Здание с ориентировочными параметрами вписали между зданием Велкома и ДК Профсоюзов.


Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Здание не «задавит» окружающие, но станет новой доминантой площади.

Что будет внутри?

В официальном сообщении застройщика сказано: «Проектом предусмотрены помещения для самых крупных мировых брендов и компаний; оптимальное к размещению соотношение торговых площадей класса „люкс“ мелкого формата (эксклюзивные часы, ювелирные изделия, предметы высокой моды), административно-офисных помещений в сочетании с бизнес-апартаментами высокого класса и рестораном с обзорной террасой на крыше здания».

То есть будут офисы брендов, бутики, и жилье для представителей бизнес-элиты.

В подвальном этаже запланирован гараж и дополнительная двухуровневая стоянка — во внутридворовой территории здания.

 
 
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