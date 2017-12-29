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Политологи подводят итоги 2017 года в программе "Горизонт событий"

29.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Важнейшие политические события уходящего года, их проекция на день сегодняшний и влияние на политическую перспективу. Среди тем: предстоящие выборы в России и Беларуси, омоложение руководящих звеньев, спортсмены-олимпийцы под белым флагом и возможность укрепления позиции Трампа. 

Свои вопросы гостям радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 44 59 56 823. Вопросы также можно оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с политическими экспертами в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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На радио Sputnik Беларусь итоговая программа "Горизонт событий" с участием известных белорусских политических экспертов Вадима Гигина, Алексея Дзерманта, Сергея...

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