Важнейшие политические события уходящего года, их проекция на день сегодняшний и влияние на политическую перспективу. Среди тем: предстоящие выборы в России и Беларуси, омоложение руководящих звеньев, спортсмены-олимпийцы под белым флагом и возможность укрепления позиции Трампа.

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