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Политологи подводят итоги 2017 года в программе "Горизонт событий"
29.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Важнейшие политические события уходящего года, их проекция на день сегодняшний и влияние на политическую перспективу. Среди тем: предстоящие выборы в России и Беларуси, омоложение руководящих звеньев, спортсмены-олимпийцы под белым флагом и возможность укрепления позиции Трампа.
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Беседу с политическими экспертами в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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На радио Sputnik Беларусь итоговая программа "Горизонт событий" с участием известных белорусских политических экспертов Вадима Гигина, Алексея Дзерманта, Сергея...
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