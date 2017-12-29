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Что делает Путин в трейлере сериала "Черное зеркало"

29.12.2017 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ролике упоминаются яркие события уходящего года: современные достижения в робототехнике, отрывки из выступлений президента США Дональда Трампа, марши националистов в Шарлотсвилле, "фейковые" новости.

Что делает Путин в трейлере сериала "Черное зеркало"
© Фото: студия HBO
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Показываются кадры предыдущих серий "Черного зеркала". Также в начале клипа появляется российский президент. Диктор, пародируя его голос, обращается к американцам: "Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо".

Ролик продолжается две минуты. Фоном звучит композиция группы ABBA Happy New Year.

"Черное зеркало" — британский телесериал-антология по сценарию Чарли Брукера, который выходит с 2011 года. Его особенность заключается в том, что серии никак не связаны между собой. В сериале с долей иронии показано, как информационные технологии влияют на человеческие отношения.

 
 
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