В ролике упоминаются яркие события уходящего года: современные достижения в робототехнике, отрывки из выступлений президента США Дональда Трампа, марши националистов в Шарлотсвилле, "фейковые" новости.

Показываются кадры предыдущих серий "Черного зеркала". Также в начале клипа появляется российский президент. Диктор, пародируя его голос, обращается к американцам: "Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо".

Ролик продолжается две минуты. Фоном звучит композиция группы ABBA Happy New Year.

"Черное зеркало" — британский телесериал-антология по сценарию Чарли Брукера, который выходит с 2011 года. Его особенность заключается в том, что серии никак не связаны между собой. В сериале с долей иронии показано, как информационные технологии влияют на человеческие отношения.