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Минское "Динамо" играет с питерским СКА. Онлайн матча TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в 2017-м году. Соперник «зубров» — питерский СКА.
Примечательно, что в этом году команды встречались два раза и две победы одержали динамовцы. Сначала 5:4 в Минске, а затем 3:2 по буллитам в Санкт-Петербурге.
Нужна победа «зубрам» и в этот раз, ведь отставание от зоны плей-офф составляет уже 10 очков.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Шинкевич — Знахаренко, Павлович (А) — Волков — Дрозд.
СКА: Шестеркин (Коскинен); Гавриков — Войнов, Ковальчук (К) — Шипачев — Калинин; Хафизуллин — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников; Яковлев — Белов, Широков (А) — Коскиранта — Торесен; Рыков — Зуб, Барабанов — Каблуков — Кетов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч в 2017-м году. Соперник "зубров" - питерский СКА.
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