Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в 2017-м году. Соперник «зубров» — питерский СКА.



Фото:Дарья Бурякина, TUT.BY

Примечательно, что в этом году команды встречались два раза и две победы одержали динамовцы. Сначала 5:4 в Минске, а затем 3:2 по буллитам в Санкт-Петербурге.

Нужна победа «зубрам» и в этот раз, ведь отставание от зоны плей-офф составляет уже 10 очков.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Шинкевич — Знахаренко, Павлович (А) — Волков — Дрозд.

СКА: Шестеркин (Коскинен); Гавриков — Войнов, Ковальчук (К) — Шипачев — Калинин; Хафизуллин — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников; Яковлев — Белов, Широков (А) — Коскиранта — Торесен; Рыков — Зуб, Барабанов — Каблуков — Кетов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.