Эксперт: Темпы роста экономики, достигнутые в конце 2017 года, сохранить не удастся

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Рост белорусской экономики в 2018 году может составить 2.5%. К концу следующего года ожидается ускорение инфляции и некоторое обесценение белорусского рубля.

Такой прогноз озвучил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на форуме «Экономическая среда для развития бизнеса». Форум был проведен Бизнес-школой ИПМ при участии Исследовательского центра ИПМ и Центра экономических исследований BEROC, пишет Thinktanks.by .

Рост экономики обеспечивали нефтяной экспорт и внутренний спрос

В конце 2016 года большинство экономистов прогнозировали, что в текущем году нас ожидает экономический спад, тем не менее, произошло восстановление экономики. Прогнозируемый рост по итогам 2017 года составляет 2.3%. Как отметил Александр Чубрик, во второй половине года экономический рост был достаточно сильный: в третьем квартале ВВП увеличился на 2.8%, а в октябре-ноябре он достиг 4.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По словам Александра Чубрика, «в основе роста лежат циклические факторы; темпы роста долгосрочного тренда все еще отрицательные, но уменьшаются».

Основными причинами произошедшего стало восстановление внутреннего спроса и увеличение экспорта нефтепродуктов в результате восстановления поставок нефти из России. Несмотря на положительное влияние нефтяного экспорта, впервые, начиная с 2013 года, вклад чистого экспорта в ВВП является отрицательным. Это связано с тем, что восстановление потребительского спроса довольно быстро привело к росту импорта.

Внутренний спрос рос как за счет активизации потребления в результате увеличения доходов населения, так и за счет роста инвестиций. При этом Александр Чубрик отметил, что «источники роста инвестиций за счет внутренних средств предприятий не до конца понятны». Количество прибыльных предприятий, способных инвестировать в свое развитие, в Беларуси является незначительным и вряд ли может давать положительные эффекты роста инвестиций за счет внутренних средств на всю экономику. На форуме в качестве одной из важных проблем, тормозящих экономический рост, обсуждались сложности с доступом предприятий к кредитным ресурсам, что также свидетельствуют о недостаточности внутренних инвестиций.

Экономический рост скоро начнет замедляться

Темпы роста, достигнутые в конце 2017 года, сохранить не удастся. Александр Чубрик предположил, что в скором времени мы увидим замедление роста ВВП. По мнению эксперта, оно может начаться уже в первом квартале следующего года.

Этот прогноз связан с целым рядом факторов. В частности, ожидается замедлениет роста в России, которая остается основным рынком для белорусских товаров. Довольно скромный экономический рост будет и в еврозоне, что также будет сдерживать увеличение экспорта. Эксперты ожидают, что вклад в ВВП экспорта, не связанного с нефтепродуктами, в следующем году значительно снизится.

А вот доля экспорта нефтепропродуктов, согласно прогнозам, наоборот, увеличится. Ожидается, что его вклад в экономический рост в Беларуси повысится до 2.2 процентных пунктов с нынешних 1.1 п.п. В то же время есть некоторая неопределенность с объемами поставок нефти в следующем году. По словам Александра Чубрика, они оцениваются на экспертном уровне. В текущем году объемы поставок нефти были ниже оговоренных, а надежной информации о планах по поставкам нефти в следующем году на данный момент нет.

Ожидается и снижение вклада в ВВП потребительского спроса в результате замедления роста реальных доходов населения. Согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, номинальная зарплата к концу 2018 года вырастет и достигнет 1000 рублей, однако одновременно будет снижаться занятость.

По мнению Александра Чубрика, основными факторами, которые будут сдерживать экономический рост в Беларуси в следующем году, станут неопределенность по поводу нефтяных поставок, проблемы диверсификации экспорта, финансовое состояние госпредприятий, а также долговая нагрузка на бюджет и состояние платежного баланса.