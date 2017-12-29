Диджей обвинил Бузову в плагиате и потребовал больше $17 тысяч

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Алексей Парфенов, известный также под псевдонимом Dj Tivoli, обратился к Ольге Бузовой и ее подруге Насте Кудри (дочери совладельца УГМК Игоря Кудряшкина) с претензией о нарушении авторских прав.

Речь идет о песне, выпущенной девушками в уходящем году — "Нам будет жарко".

Dj Tivoli утверждает, что использована музыка, которую он написал два года назад, и требует материальную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Деньги он планирует передать на лечение больного ребенка в Подмосковье.

По некоторым данным, Бузова является только исполнителем, правами на композицию обладает Кудри, которая сначала решилась пойти на мировую с юристами Парфенова, а позже попросту перестала выходить на связь.

Ольга, которую расспрашивают о случившемся фанаты, избегает комментариев по поводу громкого скандала.