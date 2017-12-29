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Диджей обвинил Бузову в плагиате и потребовал больше $17 тысяч
29.12.2017 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Алексей Парфенов, известный также под псевдонимом Dj Tivoli, обратился к Ольге Бузовой и ее подруге Насте Кудри (дочери совладельца УГМК Игоря Кудряшкина) с претензией о нарушении авторских прав.
Речь идет о песне, выпущенной девушками в уходящем году — "Нам будет жарко".
Dj Tivoli утверждает, что использована музыка, которую он написал два года назад, и требует материальную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Деньги он планирует передать на лечение больного ребенка в Подмосковье.
По некоторым данным, Бузова является только исполнителем, правами на композицию обладает Кудри, которая сначала решилась пойти на мировую с юристами Парфенова, а позже попросту перестала выходить на связь.
Ольга, которую расспрашивают о случившемся фанаты, избегает комментариев по поводу громкого скандала.
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По словам музыканта, он два года назад сочинил музыку, которую девушки использовали, записывая песню дуэтом.
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