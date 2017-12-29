Белорусский специалист Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера омского «Авангарда», сообщает официальный сайт сибирского клуба.

— Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф, — сообщает пресс-служба «Авангарда».

Отметим, что «Авангард» лидирует в дивизионе Чернышева и за счет этого идет на 2-й строке таблицы Восточной конференции. По количеству набранных очков команда занимает 5-е место в Восточной конференции.

29 декабря «Авангард» дома проиграл в овертайме нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3), а в 7 матчах «ястребы» одержали всего 2 победы.

Андрей Скабелка возглавил «Авангард» минувшим летом.