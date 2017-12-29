Исполнения каких новогодних желаний ждали белорусы от 2017 года?





43,5% белорусов ожидали от 2017-го Нового года улучшения материального положения.

Такие данные содержаться в сборнике материалов социологических исследований за 2016 год «Республика Беларусь в зеркале социологии», недавно обнародованном Информационно-аналитическим центром при Администрации президента, пишет Thinktanks.by .

На вопрос: «Исполнения каких новогодних желаний Вы ждете от 2017 года?» - 43,5% белорусов сообщили, что ждали от Нового года улучшения материального положения. 37,5% хотели поправить здоровье, 17% - найти или поменять работу, а 16,5% - сделать ремонт. Еще 14% мечтали, чтобы исполнилось желание съездить за границу, 13,5% - обзавестись жильем, 12% - начать вести активный образ жизни, заниматься спортом. Такое же число респондентов хотели избавиться от вредных привычек, а 10% мечтали повысить квалификацию или получить образование. Расширение семьи и рождение ребенка было на 10-м месте в рейтинге новогодних желаний белорусов.

инфографика iac.gov.by

Оптимистичные ожидания от 2017 года были в большей степени характерны для людей, проживающих в сельской местности – 71%, чем для горожан - 65%. При этом оптимистично настроенными оказалось 72% пенсионеров, тогда как среди молодежи в своих новогодних прогнозах такое качество было присуще 64% опрошенных.

Результаты исследования показали, что 58% белорусским респондентам Новый год нравится благодаря возможности встретиться с родственниками, друзьями, 49,5% - праздничному настроению, а 23% привлекает новогодний антураж – украшенные дома, улицы, праздничный стол, подарки. Телепередачи, фильмы, новогодние гуляния привлекают около 14% граждан.

Примечательно, что подавляющее большинство белорусов – 79% - наряжают на Новый год елку. Кроме елки, главными атрибутами зимнего торжества для 54% белорусов являются шампанское и мандарины, для 49% - новогодние передачи, фильмы и обращение президента, а для 44% - подарки и салат «оливье». Еще 37,5% респондентов вспомнили о Дедушке Морозе, Снегурочке и фейерверках.