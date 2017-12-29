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Хоккеисты минского "Динамо" перепели легендарный хит "Стекловаты"
Хоккеисты минского «Динамо» не ограничились одним подарком в виде
Свой певческий и актерский талант продемонстрировали Илья Шинкевич, Александр Китаров, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Амброжейчик и Егор Шарангович.
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Хоккеисты минского "Динамо" не ограничились одним подарком в виде победы над питерским СКА и презентовали своим болельщикам кавер-версию популярного в начале 2000-х...
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