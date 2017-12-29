﻿ Хоккеисты минского "Динамо" перепели легендарный хит "Стекловаты". 21.by
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Хоккеисты минского "Динамо" перепели легендарный хит "Стекловаты"

29.12.2017 22:57 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» не ограничились одним подарком в виде победы над питерским СКА и презентовали своим болельщикам кавер-версию популярного в начале 2000-х хита группы «Стекловата».

Свой певческий и актерский талант продемонстрировали Илья Шинкевич, Александр Китаров, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Амброжейчик и Егор Шарангович.


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Хоккеисты минского "Динамо" не ограничились одним подарком в виде победы над питерским СКА и презентовали своим болельщикам кавер-версию популярного в начале 2000-х...

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