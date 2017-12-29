Хоккеисты молодежной сборной Беларуси проиграли команде России на чемпионате мира

Хоккеисты молодежной сборной Беларуси проиграли сверстникам из России в третьем матче групповой стадии чемпионата мира в Баффало.



Фото: 2018.worldjunior.hockey

Беларусь — Россия — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Беларусь (U20): Грищенко (Родик); Соколовский — Буровцев, Бовбель — Шарангович (А) — М. Сушко (К); Дерябин — Еременко, Мартынов — Пищук — Дроздов; Гостев — Мартынюк, Рядченко (А) — Литвинов — Лукашевич; Михальчук — Анисимов — Гринкевич; Габрусь, Асташевич.

Россия (U20): Сухачев (Мельничук); Зайцев (К) — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов; Кныжов — Макеев (А), Алтыбармакян — Мальцев (А) — Полодян; Саморуков — Елизаров, Соколов — Шолохов — Абрамов; Семин — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.

Шайбы: 0:1 — Полодян (Макеев, Мальцев, 10.14), 0:2 — Рубцов (Манукян, Минулин, 12.44), 0:3 — Костин (Свечников, 23.33), 1:3 — Дерябин (Пищук, 42.03), 1:4 — Каюмов (Рубцов, Манукян, 44.21), 1:5 — Костин (Свечников, Иванов, 48.12), 2:5 — Пищук (Мартынов, 50.43).

Броски: 19−40 (3−15, 6−14, 10−11).

Штраф: 6−10.

Вратари: Грищенко (87,50% отраженных бросков) — Сухачев (89,47% отраженных бросков).

После невзрачного первого периода белорусы постепенно стали нащупывать свою игру и создавать моменты у чужих ворот. Правда, пробить российского голкипера удалось только в начале третьего периода, когда Владислава Сухачева застал врасплох дальний бросок защитника Дмитрия Дерябина.

Но минуло чуть более 2 минут, как россияне снова увеличили свой перевес до 3 голов. В суматохе на своем пятачке белорусы не углядели за Артуром Каюмовым. А вскоре голевой дубль оформил задрафтованный «Сент-Луисом» в первом раунде Клим Костин — 1:5.

Когда казалось, что белорусам ловить в этой встрече уже нечего, судьба подарила парням Юрия Файкова неплохой шанс. Сергей Пищук броском в касание из круга вбрасываний сократил отставание до 3 голов. А затем случились два кряду удаления в составе соперника. Вслед за Артемом Минулиным на скамейку штрафников сразу на 4 минуты отправился Михаил Мальцев, локтем «отоваривший» по лицу белоруса Виктора Бовбеля.

Полторы минуты белорусы играли в большинстве впятером против тройки россиян. И хотя провели все это время в неприятельской зоне, до реальных угроз владениям соперника дело практически не доходило. После того, как у россиян вернулся на лед первый из оштрафованных, белорусы еще около двух с половиной минут играли в формате «5 на 4», но и в этой ситуации не смогли забросить.

А в оставшиеся 2 минуты до финиша третьего периода россияне без особых проблем довели матч до победы.

Фото: 2018.worldjunior.hockey





















Россия добыла свою вторую победу на МЧМ и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы «В».

В заключительном поединке групповой стадии Беларусь 30 декабря сразится с Чехией.

Покинуть последнее место в группе и выйти в плей-офф сборная Беларуси сможет лишь при условии чистой победы над чехами, а также если сборная Чехии 31 декабря в основное время проиграет Швейцарии свой последний матч группового этапа.

При всех других раскладах белорусы будут сражаться за сохранение прописки в элитном дивизионе в серии до 2 побед с аутсайдером группы «А», где наиболее вероятным соперником парней Юрия Файкова являются датчане, стартовавшие с двух поражений подряд.

Напомним, что в предыдущих встречах чемпионата мира белорусы проиграли сверстникам из Швеции (1:6) и Швейцарии (2:3).

В группе «А» сведены сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

По 4 лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, аутсайдеры в серии до 2 побед сразятся за сохранение прописки в элитном эшелоне.

Тренер молодежной сборной Беларуси: Кто бы что ни говорил, а на ЧМ парней будет «потряхивать»

Напомним, что в декабре 2016 года молодежная сборная Беларуси заняла 1-е место в группе «А» дивизиона I и вернулась в элиту МЧМ.

Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 7 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец и Александр Белявский.

Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.

(Будет дополнено.)