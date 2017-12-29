﻿ Как минское "Динамо" разорвало питерский СКА, забросив 6 шайб на аншлаговой "Минск-Арене". 21.by
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Как минское "Динамо" разорвало питерский СКА, забросив 6 шайб на аншлаговой "Минск-Арене"

29.12.2017 22:40 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» в последнем матче в 2017 году сумело преподнести приятный сюрприз болельщикам, уничтожив на льду «Минск-Арены» безоговорочного лидера «регулярки» — питерский СКА — со счетом 6:3.

Как обычно, «зубры» вначале огорчили зрителей, первыми пропустив шайбу уже в дебюте игры. Но во втором периоде за 58 секунд минчане забросили три шайбы в ворота гостей, а в третьем периоде дважды поразили пустые ворота СКА.

Нельзя передать словами, что творилось на арене! Лучше тысячи слов говорит за себя яркий фоторепортаж SPORT.TUT.BY.









































 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" в последнем матче в 2017 году сумело преподнести приятный сюрприз болельщикам.

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