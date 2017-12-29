|
Как минское "Динамо" разорвало питерский СКА, забросив 6 шайб на аншлаговой "Минск-Арене"
Минское «Динамо» в последнем матче в 2017 году сумело преподнести приятный сюрприз болельщикам, уничтожив на льду «Минск-Арены» безоговорочного лидера «регулярки» — питерский СКА — со
Как обычно, «зубры» вначале огорчили зрителей, первыми пропустив шайбу уже в дебюте игры. Но во втором периоде за 58 секунд минчане забросили три шайбы в ворота гостей, а в третьем периоде дважды поразили пустые ворота СКА.
Нельзя передать словами, что творилось на арене! Лучше тысячи слов говорит за себя яркий фоторепортаж SPORT.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" в последнем матче в 2017 году сумело преподнести приятный сюрприз болельщикам.
|
Архив (Разное)
Комментарии