Минское «Динамо» в последнем матче в 2017 году сумело преподнести приятный сюрприз болельщикам, уничтожив на льду «Минск-Арены» безоговорочного лидера «регулярки» — питерский СКА — со счетом 6:3 .

Как обычно, «зубры» вначале огорчили зрителей, первыми пропустив шайбу уже в дебюте игры. Но во втором периоде за 58 секунд минчане забросили три шайбы в ворота гостей, а в третьем периоде дважды поразили пустые ворота СКА.

Нельзя передать словами, что творилось на арене! Лучше тысячи слов говорит за себя яркий фоторепортаж SPORT.TUT.BY.































































































































































