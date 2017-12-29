У детей была насыщенная неделя — они посещали многочисленные исторические и культурные объекты, в частности Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Эрмитаж и другие.

При этом почти везде участники шоу устраивали танцы: вальс в Екатерининском дворце, а в тронном зале Эрмитажа садились на шпагат. А в холле отеля, где они жили, устроили настоящий танцевальный баттл. Также дети пообщались с прима-балериной Театра балета Бориса Эйфмана Любовью Андреевой.

В Питере побывала и участница от Беларуси Маша Радионова. Она рассказала, что была рада встретиться с ребятами, с которыми она участвовала в конкурсе. "Это непередаваемые эмоции, и я счастлива, что приехала сюда", — поделилась своими ощущениями Маша.

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Проект "Ты супер! Танцы" завершился финальным выступлением 23 декабря. Победительницей стала россиянка Валерия Родионова.