Оно того стоит: как в 68 лет помогать детским мечтам сбываться

Сильные личности, хорошие люди бывают сдержанными и скромными. Одна из таких — 68-летняя Татьяна Архипович из Витебска. «Я обычный человек, как и миллионы здесь кругом. Просто жила, жила и прожила. Надо больше про группу рассказать», — говорит она, имея в виду объединение пожилых волонтеров в Витебске «От сердца к сердцу».





Татьяна Архипович родилась на Витебщине. Обычный деревенский быт послевоенного времени — вели хозяйство, держали скот, дети с малых лет были приучены к тяжелой работе. Как и мама, Татьяна хотела стать учительницей — и сумела поступить в Витебский педагогический институт после сельской школы. Но поработать по специальности не довелось. На каникулах студентка познакомилась с будущим мужем — десантником.

Судьба жены военного — переезды, быт, который нужно снова и снова обустраивать практически в одиночку, присмотр за детьми и та работа, которая найдется в военном городке. «То учения, то целина, то Афганистан», — вспоминает женщина.

Два года она ждала мужа, который был на войне, в Витебске, где у нее не было никого, кроме маленькой дочки. На помощь рассчитывать не приходилось, но она всегда держалась. Даже тогда, когда рано ушел из жизни муж. Их младшему сыну было тогда 16, предстояло поступление в университет. Жилось трудно.





— На жизнь я не жалуюсь. Надо идти и что-то делать, — просто говорит Татьяна Николаевна.

Без дела ей и правда пришлось посидеть разве что пару дней за всю жизнь. Перед тем, как выйти на пенсию, Татьяна Архипович заведовала складом на таможне, где часто размещал гуманитарную помощь Красный Крест. Татьяна Николаевна заинтересовалась — стала узнавать о работе организации, разговорилась с ее сотрудниками.

— Стала спрашивать, как бы мне в Красный Крест попасть. И через неделю после выхода на пенсию пришла, чтобы стать волонтером.

С тех пор прошло уже 10 лет. Татьяна Архипович возглавляет инициативную группу пожилых людей «От сердца к сердцу» при Витебской городской организации Красного Креста.





Сейчас в группе 16 человек. Каждому находится дело, и не одно. В жару пожилые люди стоят на раздаче воды, в холод — горячего чая. Кормят лиц без определенного места жительства. Помогают одиноким пожилым людям в быту — постирать, погладить, сделать уборку. Как говорит Татьяна Архипович, никогда не отказывают и помогают везде, где требуется.

— Некоторым надо, чтобы мы просто посидели с ними и поговорили про новости городские, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Так что надо к ним подготовленными идти, самой новости посмотреть.





Некоторым волонтерам уже за 75, кто-то имеет инвалидность, но они привозят друг другу овощи с дачи, навещают в больнице, помогают с переездом, сообща делают ремонт.

А самый важный для группы проект последних лет — «Елка желаний». Уже в девятый раз в преддверии зимних праздников в витебских торговых центрах устанавливаются новогодние елки, на которых вместо украшений висят фотографии ребят из детских домов. Каждый ребенок на обороте снимка написал свое пожелание — какой подарок хотел бы получить. Ежедневно рядом с елками дежурят волонтеры и приглашают посетителей магазинов принять участие в акции. И люди откликаются.

— После прошлой «Елки желаний» передали подарки 542 детям из семи детских учреждений, — с гордостью и теплотой говорит Татьяна Николаевна. — Это дорогого стоит.