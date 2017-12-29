﻿ Сборная США в буллитной перестрелке в снежную метель одолела Канаду на молодежном ЧМ. 21.by
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Сборная США в буллитной перестрелке в снежную метель одолела Канаду на молодежном ЧМ

30.12.2017 06:59 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты молодежной сборной США, дважды в ходе матча уступая с разницей в две шайбы, одержали победу в буллитной перестрелке над командой Канады в поединке чемпионата мира в Баффало, который состоялся под открытым небом на стадионе «Нью Эра Филд».

Игра проходила в 15-градусный мороз и в снежную метель в присутствии 44 592 зрителей. Из-за обильного снегопада матч многократно останавливался.

Канада — США — 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Макар (Томас, 4.13, в большинстве), 2:0 — Дубе (Стил, 15.17, в большинстве), 2:1 — Беллоуз (Миттельштадт, Оттингер, 36.27, в большинстве), 3:1 — Качук (Бин, 37.39), 3:2 — Перунович (Миттельштадт, 46.09, в большинстве), 3:3 — Ткачук (Миттельштадт, 46.43), 3:4 — Беллоуз (решающий послематчевый буллит).

Броски: 22−36 (9−11, 5−13, 6−8, 2−3).

Штраф: 12−6.

Несмотря на поражение, сборная Канады с 7 очками после 3 поединков удерживает лидерство в турнирной таблице группы «А». Команда США с 5 баллами поднялась на второе место.

Фото: 2018.worldjunior.hockey














 
 
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Хоккеисты молодежной сборной США, дважды в ходе матча уступая с разницей в две шайбы, одержали победу в буллитной перестрелке над командой Канады в поединке...

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