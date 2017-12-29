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Что делать, если опозорилась на корпоративе? Жесткий гайд по заметанию следов
Корпоративное веселье закончилось, и стоит задуматься: что если оно поставило под угрозу вашу репутацию и сохранность рабочего места в новом году?
Что делать в этом случае и как избежать негативных последствий? Рассказывает репутационный технолог и PR-специалист Анна Мирочник.
Корпоратив не отдых, а часть работы. Этот формат позволяет руководству посмотреть на сотрудников под другим углом, объединить команду и снизить накал отношений в коллективе. Поэтому без объективных причин отказаться от участия в празднике нельзя: иначе это будет выглядеть как саботаж решений руководства.
Если вы читаете эту статью, скорее всего, решение сплотить коллектив вы не саботировали, а напротив – слишком горячо поддержали. Теперь нужно сократить возможные негативные последствия.
Азы антикризисного реагирования для отличившихся на корпоративе
Почти две тысячи лет назад один римский философ-стоик сказал прекрасную вещь: «Цезарю многое непозволительно, потому что ему дозволено все». Это полностью отражает обратную сторону высокой социальной значимости – чем она выше, тем более заметными для окружающих становятся ваши промахи.
Вспомните инциденты с политиками или звездами. Например, расистская blackamoor-брошь принцессы Кентской. Она надела украшение на королевский обед, где присутствовала невеста принца Гарри Меган Маркл (мама которой, к слову, является афроамериканкой).
Случился скандал. Таблоид The Guardian обвинил Мишель Кентскую в расизме и оскорблении семьи Маркл. Для рядового менеджера такая брошка была бы просто украшением и куда бы он ее ни надел, никто бы не обратил на аксессуар такого внимания.
Чем выше поднимаетесь по социальной лестнице, тем меньше вам становится можно делать открыто. Чем интереснее вы как персона и чем более противоречива поступившая информация, тем с большим удовольствием будут обсуждать вашу оплошность.
Учитывайте, что люди любят негатив. И, чем ниже культурный уровень коллектива, тем выше вероятность попасть на суд общественности. Если на корпоративе вы дали маху, не нужно обвинять в мещанстве коллег. Оцените ситуацию и попробуйте исправить ее. В первую очередь обратите внимание на следующие критерии:
Эти моменты необходимы, чтобы выстроить грамотную стратегию поведения. Так значимость задает риски и пространство для маневра. Социальные и общественные нормы – контекст, а ваш имидж – набор и вид доступных инструментов. Далее рассмотрим самые распространенные негативные ситуации, с которыми может столкнуться женщина во время корпоратива.
Что делать, если перебрала с алкоголем
К женскому пьянству в Беларуси относятся более брезгливо, чем к мужскому. Сравните, насколько разным будет отношение к мужчине-начальнику, который приходит утром помятый и с перегаром, и как оценят такое поведение женщины-руководителя. Это необходимо принять: в ближайшие годы ситуация останется прежней по ряду причин.
Поэтому с алкоголем дамам стоить быть осторожнее. Оптимальная норма на вечер для женщины – 2 бокала шампанского или вина. Особо восприимчивым я рекомендую вовсе отказаться от спиртного.
Что делать, если со спиртным все же перебрали?
Как попали домой, не помните. Если вы как-то отличились, вам обязательно об этом расскажут. Если все тихо, утром изображаем бурную деятельность и прислушиваемся к тому, что рассказывают коллеги.
Худшее, что можно сделать на утро:
Случайный секс
Сейчас мы рассмотрим только варианты с обоюдным согласием двух совершеннолетних людей. Тут, с точки зрения репутации, важно, как в компании относятся к романтическим отношениям между сотрудниками. Если это официально или неофициально запрещено, вы рискуете работой, поэтому первым делом убедитесь, что никаких свидетельств, подтверждающих связь, не осталось.
Дополнительно важно оценивать последствия, которые будут различны в зависимости от того, какое положение в коллективе относительно вас занимает мужчина:
Босс
В случае огласки он теряет гораздо больше вас. Особенно, если он женат. Особенно, если вы решите увольняться и напоследок обвините его в харассменте (а таких прецедентов в Беларуси становится все больше). Чем больше рисков, тем выше необходимость для такого начальника сохранить тайну. Здесь наиболее вероятны два сценария: вас оставят в качестве фаворитки или на утро начнут делать вид, что ничего не произошло. Согласие на роль фаворитки априори проигрышна, а вот решение закрыть глаза и жить дальше окажется вам на руку.
Коллега, равный по влиянию и положению
Самый безопасный вариант, если мужчина попался неболтливый и надежный.
Подчиненный
Здесь очень велик риск потерять объективность в оценке его действий как сотрудника. Если пачкать руки его увольнением не хочется, максимально дистанцируйтесь на время. Когда страсти улягутся, вернуться к рабочим отношениям станет гораздо проще.
Худшее, что можно сделать:
Поругалась с начальством или с кем-то из коллег
Тут важно, сколько свидетелей было при разговоре и какое место в компании вы занимаете де-факто.
Самым безболезненным вариантом будет, если вы обычный рядовой сотрудник, которого босс плохо знает в лицо. Если вас не уволят на следующий день, постарайтесь в ближайшее время просто не попадаться начальству на глаза (извиняться и предложить прояснить ситуацию вам не следует). В будущем заведите себе правило не критиковать начальство при коллегах: от нытиков и недовольных избавляются в первую очередь.
Если ваша должность подразумевает частые коммуникации с боссом, на следующий день извинитесь лично. Не нужно посыпать голову пеплом и вести диалог в духе «вы самый лучший босс самой лучшей фирмы»: вам все равно не поверят. Скажите, что да, недовольство есть, но вы жалеете о выбранной интонации и формулировках. И обязательно, критикуя что-то в компании, предлагайте варианты решения проблемы, показывая, что готовы поучаствовать и принести пользу. Это сработает, если свидетелей скандала не было. Если у конфликта были свидетели, ситуация становится более сложной. Есть будет миллион вариантов и сценариев, которые зависят от ваших планов относительно работы в организации и личных отношениях с начальством и «зрителями».
Если вы погорячились в разговоре с равным в корпоративной иерархии, извинений будет достаточно. Если хотите, сделайте подарок. Скажите, что будете рады продолжить отношения и дистанцируйтесь. Не давите и не набивайтесь в друзья.
Худшее, что можно сделать в этой ситуации:
Редкий человек не попадал в ситуации, о которых потом стыдно вспоминать. Каждый может оступиться и наломать дров, но земля из-за этого не перестает вращаться. Сделайте выводы и в будущем теряйте голову подальше от людей, с которыми еще предстоит работать.
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