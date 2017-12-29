Что делать, если опозорилась на корпоративе? Жесткий гайд по заметанию следов

Корпоративное веселье закончилось, и стоит задуматься: что если оно поставило под угрозу вашу репутацию и сохранность рабочего места в новом году?

Что делать в этом случае и как избежать негативных последствий? Рассказывает репутационный технолог и PR-специалист Анна Мирочник.

Корпоратив не отдых, а часть работы. Этот формат позволяет руководству посмотреть на сотрудников под другим углом, объединить команду и снизить накал отношений в коллективе. Поэтому без объективных причин отказаться от участия в празднике нельзя: иначе это будет выглядеть как саботаж решений руководства.

Если вы читаете эту статью, скорее всего, решение сплотить коллектив вы не саботировали, а напротив – слишком горячо поддержали. Теперь нужно сократить возможные негативные последствия.

Азы антикризисного реагирования для отличившихся на корпоративе

Почти две тысячи лет назад один римский философ-стоик сказал прекрасную вещь: «Цезарю многое непозволительно, потому что ему дозволено все». Это полностью отражает обратную сторону высокой социальной значимости – чем она выше, тем более заметными для окружающих становятся ваши промахи.

Вспомните инциденты с политиками или звездами. Например, расистская blackamoor-брошь принцессы Кентской. Она надела украшение на королевский обед, где присутствовала невеста принца Гарри Меган Маркл (мама которой, к слову, является афроамериканкой).



ichef-1.bbci.co.uk / Та самая брошь

Случился скандал. Таблоид The Guardian обвинил Мишель Кентскую в расизме и оскорблении семьи Маркл. Для рядового менеджера такая брошка была бы просто украшением и куда бы он ее ни надел, никто бы не обратил на аксессуар такого внимания.

Чем выше поднимаетесь по социальной лестнице, тем меньше вам становится можно делать открыто. Чем интереснее вы как персона и чем более противоречива поступившая информация, тем с большим удовольствием будут обсуждать вашу оплошность.

Учитывайте, что люди любят негатив. И, чем ниже культурный уровень коллектива, тем выше вероятность попасть на суд общественности. Если на корпоративе вы дали маху, не нужно обвинять в мещанстве коллег. Оцените ситуацию и попробуйте исправить ее. В первую очередь обратите внимание на следующие критерии:

Уровень вашей значимости – ошибиться здесь проще всего. Одним кажется, что их значимость невелика – и они теряют контроль над ситуацией, другим – что их жизнь интересна бОльшему количеству людей, чем есть на самом деле.

Насколько ваш случай противоречит нормам, принятым в компании – так, если фирма де-юре или де-факто запрещает романтические связи между сотрудниками, случайный секс с коллегой может стоить вам работы.

Насколько ваш случай противоречит общественным нормам – так, например, пьяную выходку женщине простят не так легко как мужчине. А плачущий мужчина надолго утратит уважение коллег (что легко простили бы женщине).

Насколько инцидент резонирует с вашим образом и сложившейся репутации в коллективе. Если на горячем поймают первую кокетку офиса, общественность разведет руками и скажет «чего еще от нее ожидать». А вот если отличилась скромница, об этом будут вспоминать еще долго.

Эти моменты необходимы, чтобы выстроить грамотную стратегию поведения. Так значимость задает риски и пространство для маневра. Социальные и общественные нормы – контекст, а ваш имидж – набор и вид доступных инструментов. Далее рассмотрим самые распространенные негативные ситуации, с которыми может столкнуться женщина во время корпоратива.

Что делать, если перебрала с алкоголем

К женскому пьянству в Беларуси относятся более брезгливо, чем к мужскому. Сравните, насколько разным будет отношение к мужчине-начальнику, который приходит утром помятый и с перегаром, и как оценят такое поведение женщины-руководителя. Это необходимо принять: в ближайшие годы ситуация останется прежней по ряду причин.

Поэтому с алкоголем дамам стоить быть осторожнее. Оптимальная норма на вечер для женщины – 2 бокала шампанского или вина. Особо восприимчивым я рекомендую вовсе отказаться от спиртного.



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Что делать, если со спиртным все же перебрали?

Вы сами добрались домой, будучи пьяной, но ничего не натворив. Если все участники корпоратива были плюс-минус в таком же состоянии, отлично: отлеживайтесь и приходите в себя.

Если вы напились в присутствии трезвенников, на утро изобразите бодрость и бурную деятельность. Плотно позавтрайкате, чтобы ускорить процесс распада продуктов алкоголя, увеличьте количество воды (это ускорит вывод уксусной кислоты, вызывающей запах), купите фруктовую жвачку (мятная, напротив, даст обратный эффект). Люди должны понимать, что веселье не мешает вам в работе, и вы остаетесь деловой и собранной в любой ситуации.

Домой добрались самостоятельно, но вас публично вырвало. Если «задело» человека, утром напишите ему лично и предложите оплатить химчистку.

Домой вас торжественно внесли. Если в процессе доставки тела, больше никаких приключений не случилось, утром поблагодарите спасителя. Если испачкали костюм или машину, предложите оплатить и в качестве извинения принесите что-то приятное (не бутылку).

Как попали домой, не помните. Если вы как-то отличились, вам обязательно об этом расскажут. Если все тихо, утром изображаем бурную деятельность и прислушиваемся к тому, что рассказывают коллеги.

Худшее, что можно сделать на утро:

Начать писать всем, чтобы узнать, чем же закончился вечер, и кто отвез вас домой.

Занимать позицию «пьянству – бой» и в будущем резко критиковать всех, кто употребляет спиртное.

Жаловаться на похмелье и требовать поблажек из-за этого.

Прийти на работу, если «еще держит» или во время сильного похмелья, когда вы объективно теряете работоспособность. Возьмите отгул за свой счет и не усугубляйте ситуацию.

Случайный секс

Сейчас мы рассмотрим только варианты с обоюдным согласием двух совершеннолетних людей. Тут, с точки зрения репутации, важно, как в компании относятся к романтическим отношениям между сотрудниками. Если это официально или неофициально запрещено, вы рискуете работой, поэтому первым делом убедитесь, что никаких свидетельств, подтверждающих связь, не осталось.

Дополнительно важно оценивать последствия, которые будут различны в зависимости от того, какое положение в коллективе относительно вас занимает мужчина:

Босс

В случае огласки он теряет гораздо больше вас. Особенно, если он женат. Особенно, если вы решите увольняться и напоследок обвините его в харассменте (а таких прецедентов в Беларуси становится все больше). Чем больше рисков, тем выше необходимость для такого начальника сохранить тайну. Здесь наиболее вероятны два сценария: вас оставят в качестве фаворитки или на утро начнут делать вид, что ничего не произошло. Согласие на роль фаворитки априори проигрышна, а вот решение закрыть глаза и жить дальше окажется вам на руку.

Коллега, равный по влиянию и положению

Самый безопасный вариант, если мужчина попался неболтливый и надежный.

Подчиненный

Здесь очень велик риск потерять объективность в оценке его действий как сотрудника. Если пачкать руки его увольнением не хочется, максимально дистанцируйтесь на время. Когда страсти улягутся, вернуться к рабочим отношениям станет гораздо проще.



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Худшее, что можно сделать:

Начать обсуждать случившееся с кем-то из коллег. Такие пикантные темы всегда обрастают дополнительными подробностями при передаче информации. А ее непременно передадут, будьте уверены.

Игнорировать желание мужчины обсудить. Выводите разговор в оффлайн-формат, будьте уважительны и корректны. В том, что случилось, есть ваша ответственность и не стоит обижать человека отказом поговорить. Но, если отношения продолжать не планируете, одного разговора на нейтральной территории подальше от офиса будет более чем достаточно.

Обсуждать случившееся в переписке. Службы технической поддержки и некоторые руководители почитывают переписки своих сотрудников. И даже, если вы думаете, что в вашем дружном коллективе такого быть не может, не искушайте судьбу. Случиться может всякое и не стоит лишний раз подставляться.

Поругалась с начальством или с кем-то из коллег

Тут важно, сколько свидетелей было при разговоре и какое место в компании вы занимаете де-факто.

Самым безболезненным вариантом будет, если вы обычный рядовой сотрудник, которого босс плохо знает в лицо. Если вас не уволят на следующий день, постарайтесь в ближайшее время просто не попадаться начальству на глаза (извиняться и предложить прояснить ситуацию вам не следует). В будущем заведите себе правило не критиковать начальство при коллегах: от нытиков и недовольных избавляются в первую очередь.

Если ваша должность подразумевает частые коммуникации с боссом, на следующий день извинитесь лично. Не нужно посыпать голову пеплом и вести диалог в духе «вы самый лучший босс самой лучшей фирмы»: вам все равно не поверят. Скажите, что да, недовольство есть, но вы жалеете о выбранной интонации и формулировках. И обязательно, критикуя что-то в компании, предлагайте варианты решения проблемы, показывая, что готовы поучаствовать и принести пользу. Это сработает, если свидетелей скандала не было. Если у конфликта были свидетели, ситуация становится более сложной. Есть будет миллион вариантов и сценариев, которые зависят от ваших планов относительно работы в организации и личных отношениях с начальством и «зрителями».

Если вы погорячились в разговоре с равным в корпоративной иерархии, извинений будет достаточно. Если хотите, сделайте подарок. Скажите, что будете рады продолжить отношения и дистанцируйтесь. Не давите и не набивайтесь в друзья.

Худшее, что можно сделать в этой ситуации:

Лебезить, мямлить и пытаться «подстроиться снизу» к человеку. Это никак не поможет выровнять отношения, а вот уважение к вам понизит. Это в детстве мы могли поплакать перед мамой, ей становилось нас жалко, и конфликт считался исчерпанным. У взрослых так не работает.

Начать оправдываться – это еще больше ослабит вашу позицию. «Слово – не воробей», помните?

Бегать за человеком, чтобы вручить подарок или компенсацию. Научитесь принимать отказы и слышать «нет».

Если извинения не приняли, охотиться за человеком, чтобы все равно прояснить ситуацию.

Сваливать все на действие алкоголя. В любом случае ваши слова остаются вашими, не обесценивайте сами себя.

Редкий человек не попадал в ситуации, о которых потом стыдно вспоминать. Каждый может оступиться и наломать дров, но земля из-за этого не перестает вращаться. Сделайте выводы и в будущем теряйте голову подальше от людей, с которыми еще предстоит работать.