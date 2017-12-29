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В 2018 году в Беларуси выпустят в обращение 11 памятных монет

30.12.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Нацбанк в 2018 году выпустит в обращение 11 наименований памятных монет. Информация об этом размещена на сайте регулятора.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 

Часть монет посвящена знаменательным датам — 100-летней годовщине со дня образования Вооруженных сил, внутренних войск, пограничной службы и финансовой системы. 

Также выпустят монеты, посвященные птице года. Напомним, в 2018 году это черноголовый щегол. В продолжение серии «Кітайскі каляндар» появится монета «Год Свінні». В рамках серии «Помнікі архітэктуры Беларусі» планируется выпуск памятных монет «Сафійскі сабор у Полацку».

К XXIII Зимним Олимпийским играм выпустят монеты «Алімпійскія гульні 2018 года». Также Нацбанк продолжит выпуск памятных монет серии «Заказнікі Беларусі» — на очереди «Заказнік «Котра». Кроме этого, появятся серия «Архітэктурная спадчына Беларусі» с изображениями памятников архитектуры.

Кроме того, Нацбанк 28 декабря этого выпустил в обращение памятные монеты «Свет вачыма дзяцей. 2017» и памятные монеты «Легенда пра пчалу» серии «Беларускія народныя легенды».

В дизайне монет «Свет вачыма дзяцей. 2017» использованы композиции из рисунков детей от 7 до 9 лет, которые стали победителями конкурса детского рисунка «Дети рисуют монеты», проведенного Нацбанком. В 2018 году выпуск этих монет продолжится.

 
 
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Нацбанк в 2018 году выпустит 11 памятных монет

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