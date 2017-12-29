«Мы обычная семья. Я — инженер, работаю в строительной организации сметчиком. Муж — завпроизводством в загородном клубе. Сын — 11 класс. В собственности две квартиры: та, в которой живем, досталась мужу в наследство от родителей, вторую купили сами без привлечения кредитов. Наши доходы составляют 2000 рублей — заработная плата на двоих. И 280 у.е. — доходы от сдачи квартиры», — рассказывает нам читательница Инна (имя изменено. — Прим. ред.), приславшая историю на конкурс «Мой бюджет» .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Присылайте свои истории на конкурс FINANCE.TUT.BY « Мой бюджет » и выигрывайте денежный приз.

На репетиторов и питание в школе для сына — 360 рублей в месяц

Итак, расходы.

1. Оплата коммунальных услуг, мобильная связь, интернет.

У нас двухкомнатная квартира, прописан один человек, свет, воду не экономим, посуду в тазике не моем, электродуховкой пользуемся часто, варочная панель газовая, люблю принимать ванну, муж и сын моются под душем каждый день, стираем, как правило, по выходным — одна, реже две, иногда три загрузки.

В итоге:

квартплата — 50 рублей;

свет (200 кВт⋅ч) — 22 рубля;

вода (16 кубов) — 24 рубля;

мобильная связь — 55 рублей;

интернет — 25 рублей;

телефон — 3 рубля.

Итого: 179 рублей.

2. Назовем эту статью расходов физической культурой.

Сын ходит в тренажерный зал — 26 рублей в месяц.

Я занимаюсь танцами — 49 рублей в месяц.

Муж любит лежать на диване — 0 рублей.

Итого: 75 рублей.

3. Назовем это «расходы на удовольствие иметь сына — школьника-выпускника». Мы готовимся к поступлению в вуз, поэтому занимаемся дополнительно по трем предметам.

Физика (1 раз в неделю по два часа 2 человека в группе) — 120 рублей в месяц.

Математика (1 раз в неделю по два часа 10 человек в группе) — 70 рублей в месяц.

Русский язык (1 раз в неделю 1,5 часа индивидуально) — 80 рублей в месяц.

Добавлю сюда сразу питание в школе — 50 рублей в месяц.

На карманные расходы — 10 рублей в неделю.

Итого: 360 рублей в месяц.

4. Транспорт.

Машина у нас одна, езжу в основном я. Работаю в двух остановках на метро, поэтому, если не надо в магазин или еще куда, то еду на метро. Проездного за 36 рублей хватает при таком раскладе на три месяца мне. Муж работает в загородном клубе вахтовым методом: 4 дня там, 4 дня дома. На работу добирается на маршрутке прямо от дома — 20 рублей в месяц. При таком раскладе в среднем в месяц мы заправляем бак солярки — 56 рублей (летом больше, иногда два).

Итого: 88 рублей.

Йогурты домашние, фарш кручу сама



Снимок носит иллюстративный характер. фото: Pixabay.com

5. Питание.

Питаемся мы достаточно скромно, в рабочие дни муж питается на работе бесплатно. Я ем два раза в день: завтрак и ужин, не обедаю, ссобоек не беру. Сын — три раза в день. Возле дома есть и «Соседи», и «Виталюр», и «Рублевский», и «Грин», так что за утренним кофе просматриваю, где что на скидках из того, что мне надо, и потом иду в обход или еду.

На завтрак, как правило, овсяная каша либо творог (творожная запеканка), йогурт питьевой (делаю сама йогурт при помощи йогуртницы, литра молока и одной баночки йогурта без добавок «Я вкусный», добавляя туда банан либо замороженную клубнику, чернику, изюм, орехи — что есть, короче) и взбивая все это блендером. На обед всегда варю суп. На второе и ужин готовлю котлеты (фарш кручу сама), отбивные, курицу где-то раз в две недели, рыбу. Закупаюсь два раза в неделю: в выходной основательно и среди недели, как правило, в среду, докупаю хлеб, молоко и т.д. по необходимости. Картошкой, овощами обеспечивает мой любимый папа, которому нравится возиться в огороде, и летом родители живут в деревне. Соответственно — закатки (перец, помидоры, огурцы), квашеная капуста и замороженные ягоды на компоты, цветная капуста и т.д.

По моим подсчетам, на питание уходит в среднем 90 рублей в неделю. Выглядит это примерно так:

молоко — 4 литра — 4,8 рубля;

творог — 200 г — 2,5 рубля;

сметана — 400 г — 1,8 рубля;

хлеб, батон — 4 рубля.

Фрукты (бананы — 4 шт., яблоки — 1 кг, дальше — что есть на скидках; если апельсины дешевые, покупаю два кг и давлю сок, если грейпфруты — покупаю два, чищу и засыпаю сахаром, киви пару штук могу взять, виноград, если на скидке) — в среднем 6 рублей.

Мясо (свинина, чаще всего лопатка или окорок, нередко бывает на скидках в районе 8 рублей за кг) — в среднем в неделю 1,5 кг — 12 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из курицы покупаю когда грудку (мелко режу, добавляю яйцо и жарю на сковороде), когда крылья, бедра (запекаю в духовке), реже целиком. В среднем 1 кг в неделю — 4 рублей.

Рыба: покупаю то, что есть на скидках, могу горбушу за 8 руб., а могу и минтай за 3,8 руб. Покупаю скумбрию и селедку солю сама — из расчета одна соленая рыба на неделю и 1,5 кг на пожарить (запечь) — 8 рублей.

Макароны: покупаю на скидках итальянские — 400 г по 2 руб. (то есть, если нарываюсь, беру сразу 2−3 пачки). Пачки хватает на неделю — 2 руб.

Раз в месяц беру 1 кг ассорти из замороженных морепродуктов. На скидках в «Виталюре» по 9 руб. Тоже, если есть, то сразу беру 2−3 кг из расчета 1 кг на месяц. Готовлю спагетти с морепродуктами. В неделю — 2,25 руб.

Один йогурт в неделю — 0,53 руб.

Пачка масла сливочного — 2,1 руб.

Вафли на развес — 0,2 кг по 5 р = 1 руб.

Шоколад «Коммунарка» — 200 г — 3 руб.

Сыр — 200 г по 9 руб. (какой есть на скидках) — 2 руб.

Колбаса на бутерброды — 3 руб.

Яйцо — 1−2 дес. в неделю — 3 руб.

Сырки творожные — 6 шт. — 3 руб.

Творог мягкий — 2 шт. — 1 руб.

На суп покупаю говяжий суповой набор, хватает на две недели — 1,5 руб.

Итого 67 рублей: 50 — в выходные и 17 — среди недели.

Это то, что покупается каждую неделю. Периодически — сахар (надо 1 кг на 2−3 недели), гречка — 1 кг в месяц, рис — 2 кг в месяц, масло подсолнечное — 1 бутылка на 2−3 недели, масло оливковое — 1 бутылка на полгода (использую для жарки яичницы, морепродуктов и т.д.), сгущенное молоко — 2 банки в месяц, мука — 2 кг в месяц (пеку кексы), изюм — 400 г в месяц, иногда грецкие орехи, кофе покупаем «Жокей» молотый по 5 руб. 250 г на Комаровке, чай заказываю из Индии — 20 долл. за 0,5 кг (хватает на 4−5 месяцев). Майонез — 2 пачки в месяц по 1,05 руб., джем «Макеев» — 1 пачка — 2 рубля на скидках, покупаю сразу несколько пачек, если нарываюсь, на месяц хватает двух. Мороженое «20 копеек» в больших брикетах по 200 г покупаю, опять же, если на скидках, беру 2−3 пачки. Горошек, кукурузу — по банке на месяц. Иногда могу купить рульку свиную — сварить холодец, раз в два месяца где-то. Иногда заливное из куриной грудки. Раз в два месяца покупаю утку — делаю плов. Спиртное практически не покупаем. Об этом расскажу позже. Вот на это все уходит еще 92 рубля в месяц.

На будущую пенсию откладываю по 210 рублей

6. Организовала свой пенсионный фонд — открыла два счета: в евро и в долларах. И каждый месяц по очереди по 100 на них закидываю — готовлюсь к пенсии. Эта светлая мысль мне пришла не так давно — три года назад. Но пока не отступаю. В среднем будем считать 210 рублей.

7. Быт. Я не сторонник всякой химии, поэтому из моющих покупаю только средство для мытья посуды, порошок, средство для мытья стекол и одно средство для кухни. Порошок заказываем из Германии — 27 евро за 5 литров, хватает на 4 месяца. Для мытья посуды 3 руб. на месяц. Туалетная бумага — 1,5 руб. в месяц. Гель для душа покупаю обычный белорусский — 3 руб. в месяц, шампунь мужчинам — бутылки хватает на 2 месяца — по 6 рублей на скидках вылавливаю. Себе покупаю в «Доме натуральной косметики» шампунь + кондиционер за 15 рублей комплект — хватает на 3 месяца. Гель для умывания, дезодоранты — все обычное из «Милы» на скидках.

Итого: 26 рублей.

8. Налог за сдачу жилья — 36 рублей.

9. Парикмахерская. Я — 32 рубля услуги + 20 рублей краска — раз в два месяца. Сын и муж — 20 рублей в месяц. Итого 46 рублей в месяц.

ИТАК. Ежемесячные траты нашей семьи — 1370 рублей.

Одежду покупаем качественную, в основном за границей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

9. Одежда. Одежду покупаем качественную, но в основном за границей. Например, куртки на зиму заказывали из Англии мне и сыну. Насмотрели в Минске в Columbia, померили, здесь они стоили 400 рублей, из Англии с растаможкой получилось по 220 рублей. Джемперы из натуральной шерсти или хлопка — тоже из Англии, по 60 рублей за штуку. Джинсы — с немецкого сайта, полюбили фирму Mavi — 130 рублей с доставкой. Кроссовки NB из Америки обошлись в 180 рублей, можно было и дешевле, но сын захотел именно эту модель. Ну и всякие тряпочки типа маек Nike по 12 евро — тоже оттуда. Нижнее белье и носки покупаем тут наши. В среднем 60 рублей в месяц.

10. Подарки, развлечения. У нас есть родители, сестра, ее муж, племянница, уже даже внучатая племянница, у которых бывают дни рождения и другие поводы их порадовать. Шесть дней рождения в год + Новый год, Восьмое марта, дарим обычно по принципу «не отделаться, а порадовать». Если раскидать на целый год, то, по моим подсчетам, 80 рублей в месяц.

10. Обслуживание машины. Покупали двухлетнего «француза», в этом году машине исполнилось 10 лет, и она стала требовать денег. Не только обслуживания раз в десять тысяч км, но и пошли поломки: то кондиционер, то подвеска, а то стекло заднее лопнуло прямо на ходу, то еще что-то, боюсь вызвать смех, что-нибудь не то написав — этим муж занимается. За год уже потратили 2000 рублей. Итого в месяц — 170 рублей. Правда, до этого ничего, кроме масла и фильтров, тормозных колодок, не меняли. Два года назад начали откладывать на замену машины — настоял муж. В этом году поняла, что он был прав. Надеюсь, через год поменяем, пока не хватает, чтобы опять двухлетку купить.

Если что-то остается, переводим в доллары и держим на валютной карточке



Снимок носит иллюстративный характер.

ИТАК. Я насчитала с округлением — 1680 рублей. Остается 320 рублей. Если остается, то переводим в доллары и откладываем сейчас на машину, у нас есть специальный конвертик в виде валютной карточки. Раньше из него шли деньги на ремонт квартиры, например. По обстоятельствам в общем. Но чаще столько не остается. Потому что имеются еще траты, которые есть, но их сложно раскидать по месяцам: покупка чего-то в квартиру (например, в этом месяце я наконец-то нашла человека, который сплел мне корзину для белья в ванную такую, как мне было нужно, и стоило это 80 рублей). На выпускной в школе начинаем скидываться. Лекарства иногда нужны, зуб может разболеться, у нас на танцах концерты бывают, тогда на костюмы скидываемся, в кино можем выбраться семьей, или на лыжах покататься, или с друзьями в кафе встретиться. Но 100 долларов в месяц еще получается отложить, иногда чуть больше.

11. Деньги, получаемые от сдачи квартиры, тратятся на организацию отдыха. Итак, имеем 3260 долларов. В этом году летали на Тенерифе из Кракова на две недели. На сам отдых (перелет, квартира, визы, питание, экскурсии, добраться и переночевать в Кракове) потратили 1650 долларов. Из этих же денег каждый раз оплачивается: парфюм в дьюти-фри из расчета 60 евро на человека (хочешь — покупай один за 60, хочешь — на скидках два по 30 — дело каждого, я, как правило, пользуюсь вторым вариантом, муж и сын — первым). Далее всегда везем из дьюти-фри разрешенные 6 (и неразрешенные 4) литра крепкого спиртного — 10 бутылок по 1 литру — в среднем 160 евро. Этого спиртного нам хватает на год, чтобы в выходной пропустить за ужином по 50 г конька, или виски, или коктейль «ром с колой» — кому как нравится.

И из этих же денег продолжение темы одежды — докупаем там то, что не смогли заказать из интернет-магазинов. В частности, обувь. В этом году потратили на одежду 400 евро — одели сына к выпускному, рубашки мужу купили, кроссовки. Также в Кракове заехали в строительный магазин, купили краску, обои и т.д. для ремонта комнаты и кухни. ИТОГО в отпуске потратили 2600 долларов. Остатки размером 660 долларов отложили на машину. В том году летали в Грузию — удачно поучаствовали в акции «Белавиа». В том году отдых + дьюти-фри + шопинг потянули на 2000 долларов. Поэтому в конверт на машину удалось закинуть оставшиеся 1260 долларов.

Какие выводы можно сделать? Я чувствую себя уверенно, кошелек лишний раз не открываю, но по поводу больного зуба не расстраиваюсь. Если все останется, как есть, то и на этом буду судьбе благодарна. Были времена, когда наш доход составлял в два раза больше, что позволило купить квартиру — сначала однокомнатную, потом поменять на «двушку», которую сейчас сдаем.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .