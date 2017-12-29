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"Красота и популярность": названы самые красивые близняшки в мире

30.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Британское издание Daily Mail назвало самых красивых близнецов в мире: 7-летние Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелеса работают с двумя агентствами, постоянно выигрывают контракты с брендами детской одежды и снимаются для модных журналов. Девочки стали популярными после того, как их мама Джеки завела аккаунт в инстаграме для них, сейчас на них подписано более 143 000 человек.

— Я предложила девочкам стать моделями, если они этого, конечно, хотят, ведь у них есть танцевальные классы и плавание, — делится их мама в своем блоге. — Я была совершенно не удивлена, когда они начали прыгать и кричать от восторга, что хотят начать как можно скорее.

Перед Рождеством девочки работали почти каждый день, и по словам их матери, они наслаждались каждой минутой.

— Прошедший год был очень разным, за это время девочки изменились. Теперь они делают все, чтобы быть в центре внимания, начали показывать свой характер. Я верю в нумерологию, и для них 7 — это счастливое число. Потому что 07.07.2017 года им исполнилось по 7 лет.

 
 
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