Британское издание Daily Mail назвало самых красивых близнецов в мире: 7-летние Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелеса работают с двумя агентствами, постоянно выигрывают контракты с брендами детской одежды и снимаются для модных журналов. Девочки стали популярными после того, как их мама Джеки завела аккаунт в инстаграме для них, сейчас на них подписано более 143 000 человек.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 17, 2017 at 7:31 PST

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 20, 2017 at 7:56 PST

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 9, 2017 at 11:54 PST

— Я предложила девочкам стать моделями, если они этого, конечно, хотят, ведь у них есть танцевальные классы и плавание, — делится их мама в своем блоге. — Я была совершенно не удивлена, когда они начали прыгать и кричать от восторга, что хотят начать как можно скорее.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Ноя 23, 2017 at 12:11 PST

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Ноя 7, 2017 at 6:31 PST

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Ноя 5, 2017 at 8:07 PST

Перед Рождеством девочки работали почти каждый день, и по словам их матери, они наслаждались каждой минутой.

— Прошедший год был очень разным, за это время девочки изменились. Теперь они делают все, чтобы быть в центре внимания, начали показывать свой характер. Я верю в нумерологию, и для них 7 — это счастливое число. Потому что 07.07.2017 года им исполнилось по 7 лет.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Окт 5, 2017 at 6:05 PDT

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Окт 4, 2017 at 9:09 PDT

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Сен 16, 2017 at 9:31 PDT