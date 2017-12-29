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"Красота и популярность": названы самые красивые близняшки в мире
Британское издание Daily Mail
— Я предложила девочкам стать моделями, если они этого, конечно, хотят, ведь у них есть танцевальные классы и плавание, —
Перед Рождеством девочки работали почти каждый день, и по словам их матери, они наслаждались каждой минутой.
— Прошедший год был очень разным, за это время девочки изменились. Теперь они делают все, чтобы быть в центре внимания, начали показывать свой характер. Я верю в нумерологию, и для них 7 — это счастливое число. Потому что 07.07.2017 года им исполнилось по 7 лет.
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Назвали самых красивых близняшек
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