Чешская блогер: будущее - за YouTube и Instagram

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Будущее интернета — за YouTube и Instagram, такое мнение в интервью Sputnik высказала чешская бьюти-блогер Týnuš Třešničková (Тинуш Трешничкова).

Трешничкова — звезда чешского сегмента YouTube и Instagram: у нее сотни тысяч подписчиков. В своих видео Тинуш рассказывает в первую очередь про красоту, моду и косметику. Свой блог она раскручивала пять лет.

Публикация от Týnuš Třešničková (@tresnickova) Дек 26, 2017 at 9:20 PST

"Большое будущее, конечно, за YouTube и Instagram. Я пользуюсь этими соцсетями больше всего. Snapchat после того, как Instagram добавил функцию Stories, потерял свое значение и пользователей. Боюсь, что он начинает потихоньку "умирать". Что касается Twitter, то он, наверное, тоже имеет свой потенциал, но я лично им не пользуюсь", — рассказала блогер.