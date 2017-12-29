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Чешская блогер: будущее - за YouTube и Instagram

30.12.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Будущее интернета — за YouTube и Instagram, такое мнение в интервью Sputnik высказала чешская бьюти-блогер Týnuš Třešničková (Тинуш Трешничкова).

Трешничкова — звезда чешского сегмента YouTube и Instagram: у нее сотни тысяч подписчиков. В своих видео Тинуш рассказывает в первую очередь про красоту, моду и косметику. Свой блог она раскручивала пять лет.

"Большое будущее, конечно, за YouTube и Instagram. Я пользуюсь этими соцсетями больше всего. Snapchat после того, как Instagram добавил функцию Stories, потерял свое значение и пользователей. Боюсь, что он начинает потихоньку "умирать". Что касается Twitter, то он, наверное, тоже имеет свой потенциал, но я лично им не пользуюсь", — рассказала блогер.

Krásné Vánoce moje nejdražší IG rodinko❤️

 
Теги: Минск
 
 
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Звезда чешских социальных сетей обрела большую популярность благодаря своему бьюти-блогу.

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