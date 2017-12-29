Опрос: чем минчанам запомнился уходящий год?

У кого-то в 2017 году родился ребенок, а кто-то нашел работу. Sputnik спросил у минчан, чем запомнился 2017 год, и лишь немногие вспомнили мировую повестку дня. Несмотря на то, что кто-то и припомнил президентство Трампа, большинство сконцентрировалось на личных воспоминаниях — минчане рассказали об окончании вузов, пополнении в семье.

"Было много важных событий, но не могу рассказывать на камеру", — признался один из встреченных в день опроса минчан.



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А кто-то рассказал, что 2016 год был куда более полон событиями — родился ребенок, а 2017 год отметился тем, что ребенок подрастал.

Старшее поколение с сожалением констатировало — особенно ярких событий в жизни не происходило. Один из опрошенных выразил пожелание: ориентируясь на Запад, стоило бы открыть в городе заведения, где пенсионеры могли бы собираться и обсуждать насущные проблемы, так как большинство из них не могут потянуть ценник белорусских кафе и ресторанов. Может, будь такая возможность, и старшему поколению год бы запомнился.

Несколько человек похвалили белорусское правительство за подъем экономики, который ощутили в этом году.

Большинство, предавшись воспоминаниям, передавали поздравления с наступающим Новым годом, от которого ждут добрых событий и, традиционно, просто счастья.