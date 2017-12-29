Ребята из Беларуси в своем видеопоздравлении рассказали, что во время отдыха в "Артеке" они познакомились с детьми из разных стран, причем общение происходило на русском языке, передает РИА Крым .

"С Новым годом, Россия. С любовью и благодарностью белорусские школьники", — так завершили свое поздравление дети.

Также в лагерь уже поступили поздравления из США, Италии, Франции, Вьетнама, Молдовы, Венгрии и других стран.