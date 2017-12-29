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Дети из Беларуси прислали новогоднее поздравление лагерю "Артек"

30.12.2017 07:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ребята из Беларуси в своем видеопоздравлении рассказали, что во время отдыха в "Артеке" они познакомились с детьми из разных стран, причем общение происходило на русском языке, передает РИА Крым.

"С Новым годом, Россия. С любовью и благодарностью белорусские школьники", — так завершили свое поздравление дети.

Также в лагерь уже поступили поздравления из США, Италии, Франции, Вьетнама, Молдовы, Венгрии и других стран.

 
 
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Международный детский лагерь "Артек" принимает видеопоздравления от детей из разных стран мира. Смотрите на видео, какое поздравление прислали белорусские дети,...

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