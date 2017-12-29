Как привести лицо в порядок, когда в запасе всего 15 минут

Нам всегда не хватает чего-то глобального, чтобы начать ухаживать за собой.

Времени, денег, сил. И так по накатанной!..

Но утро субботы — отличная возможность что-то изменить и найти для себя 15 минут.

За первой чашкой кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: теперь по субботам мы будем публиковать советы по уходу за кожей от создателя школы красоты beOrganic.by, тренера по фейсфитнесу и аромакосметолога Натальи Дичковской. Рекомендуем сразу переходить от теории к практике и делиться с нами результатами!



Эксперт: Наталья Дичковская : — Я очень люблю экспериментировать, поэтому нельзя сказать, что у меня есть четкий и постоянный протокол ухода за лицом. Но некоторые этапы остаются неизменными — ими и хочу с вами поделиться. Сегодня распишу свою экспресс-версию приведения себя в порядок (например, перед мероприятием или съемками). А для тех, кто планирует посвятить все новогодние выходные себе любимой, расскажу про «уход выходного дня» — это настоящий spa-ритуал с моментальным эффектом.

Итак, времени — 15 минут. Что делаем?

1. Очищаем кожу. Я умываюсь убтаном (как его приготовить мы рассказывали тут ) — именно он при регулярном использовании дает мне ощущение абсолютной чистоты, не пересушивая. Результат — кожа гладкая, ровный цвет лица.

2. Тонизируем кожу. Я очень люблю «покислее». К счастью, все цветочные воды (гидролаты) имеют низкий рН, то есть кислые сами по себе. Мой фаворит сейчас — нероли. Его и распыляю на лицо.

3. Антиэйдж-поддержка. Я использую или масляные, или гиалуроновые сыворотки, которые делаю, разумеется, сама. Уже не раз писала о пользе масел (вместо крема или под крем), напишу еще раз. Масла являются уникальным строительным материалом для кожи, самой настоящей и полезной «едой» — в этом уже убедились сотни минских агностиков, которые были уверены, что масло на лицо — это ни за что на свете.

Я использую смесь растительных и эфирных масел на сухую кожу под крем. Как правильно? Нужно нанести 4−5 капель масла на лоб, щеки, подбородок, шею, и распределить по коже, вбивая пальцами. В конце — промокнуть остатки салфеткой. Гиалуроновая сыворотка наносится практически так же, но уже не 4−5 капель, а 8−10 на все лицо.



Фото: aif.ru

4. Увлажнение. Вы сами знаете, что на обезвоженной коже проявляется каждая малюсенькая морщинка, а декоративная косметика усиливает эффект.

Конечно, после этапов 1−3 кожа уже выглядит хорошо, но это не повод игнорировать крем. Кремы по собственным рецептам мне нравятся больше всего: во-первых, я регулирую способность крема питать или увлажнять кожу, во-вторых, добавляю в них много ниацинамида и гиалуроновой кислоты, а главное — свои ресурсные эфирные масла. Чаще всего это сандал, роза, кардамон, бессмертник, иланг-иланг.

5. После увлажнения — время экспресс-гимнастики для лица. Я всегда делаю упражнения на щёки, скулы и глаза, а также лимфодренажные техники. Полный комплекс делаю реже, он занимает немного больше времени.

6. Забегая вперед: демакияж. Чаще всего я снимаю макияж мицеллярной водой (готовлю тоже сама). Главное в таком очищении — обязательно смыть мицеллярку водой (что бы ни было написано на этикетке, если это промышленный вариант).



Фото: wlooks.ru

Как быстро привести лицо в порядок, имея всего 15 минут, разобрались. Теперь вариант для тех, кто никуда не торопится. Устроим себе супер-spa:

1. Растирание тела сухой щеткой (борьба с целлюлитом и подтяжка кожи, запуск лимфатической системы и улучшение кровообращения, укрепление иммунитета). Заранее запаситесь щёткой из натуральной щетины. Начинаем растирания снизу вверх: проходимся по ногам к бёдрам, от кончиков пальцев к предплечьям, потом растираем спину, живот, шею — все движения должны быть направлены к сердцу. Не делайте растирания на повреждённой коже (с солнечным ожогом, раздражениями и ранами).

2. Ванна. Заранее готовим соль для ванны: на 1 кг соли (да-да, на 1 кг — именно такая концентрация позволит создать осмотический эффект и вытянуть из организма лишнюю жидкость) добавляем 5−10 капель эфирных масел. Это может быть релакс-ванна, тогда можно использовать лаванду, иланг-иланг, сладкий апельсин, бессмертник. Или тонизирующая ванна — в нее добавим кедр, пачули, лемонграсс, чайное дерево, тимьян, мяту. Даем соли с эфирными маслами немного настояться, чтобы смесь хорошо растворилась в воде.



Фото: colors.life

3. В ванне на распаренное лицо делаем глубокое масляное очищение кожи клещевиной или скрабирование убтаном.

4. Для очищения тела прекрасно подходит смесь из меда, черного кофе и оливкового масла — каждого ингредиента по 1 столовой ложке. Да, ванну потом придется хорошенько помыть, но результат того стоит!

5. Сразу после ванны наносим на лицо масляную сыворотку или просто масло по типу кожи (никогда не ошибетесь, выбрав рис, лесной орех, арган или макадамию). Делаем вакуумную гимнастику.

6. После гимнастики делаем маску: наносим на кожу лица 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты или гиалуроновой сыворотки, закрываем все это альгинатной маской. Держим маску 20−30 минут, потом снимаем, немного намочив ее контур.

7. Тонизируем, наносим крем. Готово!

Достаточно проводить этот ритуал 1 раз в неделю — и вы заметите результат!