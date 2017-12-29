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Как привести лицо в порядок, когда в запасе всего 15 минут
Нам всегда не хватает чего-то глобального, чтобы начать ухаживать за собой.
Времени, денег, сил. И так по накатанной!..
Но утро субботы — отличная возможность что-то изменить и найти для себя 15 минут.
За первой чашкой кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: теперь по субботам мы будем публиковать советы по уходу за кожей от создателя школы красоты beOrganic.by, тренера по фейсфитнесу и аромакосметолога Натальи Дичковской. Рекомендуем сразу переходить от теории к практике и делиться с нами результатами!
Итак, времени — 15 минут. Что делаем?
1. Очищаем кожу. Я умываюсь убтаном (как его приготовить мы рассказывали
2. Тонизируем кожу. Я очень люблю «покислее». К счастью, все цветочные воды (гидролаты) имеют низкий рН, то есть кислые сами по себе. Мой фаворит сейчас — нероли. Его и распыляю на лицо.
3. Антиэйдж-поддержка. Я использую или масляные, или гиалуроновые сыворотки, которые делаю, разумеется, сама. Уже не раз писала о пользе масел (вместо крема или под крем), напишу еще раз. Масла являются уникальным строительным материалом для кожи, самой настоящей и полезной «едой» — в этом уже убедились сотни минских агностиков, которые были уверены, что масло на лицо — это ни за что на свете.
Я использую смесь растительных и эфирных масел на сухую кожу под крем. Как правильно? Нужно нанести 4−5 капель масла на лоб, щеки, подбородок, шею, и распределить по коже, вбивая пальцами. В конце — промокнуть остатки салфеткой. Гиалуроновая сыворотка наносится практически так же, но уже не 4−5 капель, а 8−10 на все лицо.
4. Увлажнение. Вы сами знаете, что на обезвоженной коже проявляется каждая малюсенькая морщинка, а декоративная косметика усиливает эффект.
Конечно, после этапов 1−3 кожа уже выглядит хорошо, но это не повод игнорировать крем. Кремы по собственным рецептам мне нравятся больше всего: во-первых, я регулирую способность крема питать или увлажнять кожу, во-вторых, добавляю в них много ниацинамида и гиалуроновой кислоты, а главное — свои ресурсные эфирные масла. Чаще всего это сандал, роза, кардамон, бессмертник, иланг-иланг.
5. После увлажнения — время
6. Забегая вперед: демакияж. Чаще всего я снимаю макияж мицеллярной водой (готовлю тоже сама). Главное в таком очищении — обязательно смыть мицеллярку водой (что бы ни было написано на этикетке, если это промышленный вариант).
Как быстро привести лицо в порядок, имея всего 15 минут, разобрались. Теперь вариант для тех, кто никуда не торопится. Устроим себе супер-spa:
3. В ванне на распаренное лицо делаем глубокое масляное очищение кожи клещевиной или скрабирование убтаном.
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Рекомендуем сразу переходить от теории к практике и делиться с нами результатами!
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