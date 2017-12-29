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Своими руками: делаем новогодний шар из... мяса (к праздничному столу)

30.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Что обычно становится главным блюдом на праздничном столе? Мясное горячее. Как правило, у белорусов это или свинина, или курица. Мы же решили отойти от привычного понимания основного блюда для праздника и вместе с торговой сетью «Корона» рискнули (да-да!) сделать… новогодний мясной шар. Справитесь ли с ним вы?


Для приготовления блюда вам понадобятся:

  • филе свинины — 350 г;
  • куриное филе — 100 г;
  • голландский сыр — 80 г;
  • шампиньоны — 6−7 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лимон — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • пучок кинзы и петрушки;
  • соевый соус — по вкусу;
  • специи (итальянские травы, розовый и душистый перец, горчица).

Приготовление:

Сперва тонко нарезаем филе свинины, отбиваем его и натираем перцем и травами. С курицей проделываем те же манипуляции. Теперь готовим маринад. Перемешиваем растительное масло, горчицу, сок лимона и соевый соус. Щедро смазываем каждый кусочек мяса маринадом и оставляем немного пропитаться.

Займемся овощной частью шара: мелко нарезаем морковь, лук, чеснок и ножки грибов. Пассеруем все ингредиенты (используя не весь чеснок, а где-то 2/3) на масле до мягкости, добавив розовый и душистый перец. Шляпки шампиньонов отвариваем с лавровым листом три минуты и оставляем остывать.

Затем на мелкой терке трем сыр, рубим зелень. Смешиваем все это с чесноком и получившейся массой начиняем грибные шляпки.

Приступаем к формированию шара. Круглую форму (в нашем случае — салатник) застилаем фольгой для запекания. На дно выкладываем внахлест свиное филе: так, чтобы края мяса свисали с формы. На него кладем слой шампиньонов, затем — пару столовых ложек пассерованных овощей. Дальше — курица, затем — фаршированные грибы и так далее. Место начинки на самом деле не принципиально, главное — это соблюдать чередование. В конце, когда салатник наполнится, накрываем начинку краями свинины и фольгой, формируя шар.

Ставим блюдо в нагретую до 180 градусов духовку и ждем около 30−40 мин. После этого можно открыть фольгу, чтобы мясо немного зарумянилось сверху и стало красивым.

Остывшее блюдо легко украсить его по вкусу: подойдут как овощи, так и ягоды, сыр, соусы. Все ограничивается вашей фантазией, ведь новогодний елочный шар (пусть и мясной!) может выглядеть по-разному. На стол новогодний мясной шар подается горячим.

Пошаговое приготовление:


Начинаем с подготовки основы для «шара» — мяса

Тонко нарезаем мясо и посыпаем специями

Готовим маринад из растительного масла, горчицы, сока лимона и соевого соуса

И свинину, и курицу щедро пропитываем маринадом

Переходим к овощной части блюда

Мелко режем морковь, лук, чеснок, а также ножки шампиньонов. Их и овощи — пассеруем. А вот шляпки грибов и часть чеснока нам еще понадобится в дальнейшем. Для этого шляпки мы отвариваем с лавровым листом в течение 3 минут

Затем рубим зелень и трем на терке сыр. К ним добавляем часть уже нарезанного чеснока

Начиняем отваренные грибные шляпки получившейся массой

Приступаем к формированию шара! Для этого понадобится скругленный салатник. Его мы застилаем фольгой для запекания и начинаем укладывать мясной «внешний» слой. Следите, чтобы края свинины свисали с края салатника — это нужно для накрывания получившейся композиции

Внутрь укладываем шляпки шампиньонов с готовой начинкой

Наверх — пассерованные овощи

Затем делаем еще один слой мяса…

…и слой овощей — тоже

Так, чередуя слои, завершаем наполнять салатник. Теперь свисающие края свинины нужно завернуть внутрь, формируя шар

В таком виде мы отправляем «колобок» в духовку на 30−40 минут при 180 градусах. После этого можно открыть фольгу и дать мясу немного зарумяниться

Когда шар приготовится, его можно украсить ягодами, сыром, зеленью — в общем, всем, чем позволяет ваша фантазия

А так выглядит блюдо в разрезе. Эффектно!

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