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Своими руками: делаем новогодний шар из... мяса (к праздничному столу)
Что обычно становится главным блюдом на праздничном столе? Мясное горячее. Как правило, у белорусов это или свинина, или курица. Мы же решили отойти от привычного понимания основного блюда для праздника и вместе с торговой сетью
Приготовление:Сперва тонко нарезаем филе свинины, отбиваем его и натираем перцем и травами. С курицей проделываем те же манипуляции. Теперь готовим маринад. Перемешиваем растительное масло, горчицу, сок лимона и соевый соус. Щедро смазываем каждый кусочек мяса маринадом и оставляем немного пропитаться.
Займемся овощной частью шара: мелко нарезаем морковь, лук, чеснок и ножки грибов. Пассеруем все ингредиенты (используя не весь чеснок, а где-то 2/3) на масле до мягкости, добавив розовый и душистый перец. Шляпки шампиньонов отвариваем с лавровым листом три минуты и оставляем остывать.
Затем на мелкой терке трем сыр, рубим зелень. Смешиваем все это с чесноком и получившейся массой начиняем грибные шляпки.
Приступаем к формированию шара. Круглую форму (в нашем случае — салатник) застилаем фольгой для запекания. На дно выкладываем внахлест свиное филе: так, чтобы края мяса свисали с формы. На него кладем слой шампиньонов, затем — пару столовых ложек пассерованных овощей. Дальше — курица, затем — фаршированные грибы и так далее. Место начинки на самом деле не принципиально, главное — это соблюдать чередование. В конце, когда салатник наполнится, накрываем начинку краями свинины и фольгой, формируя шар.
Ставим блюдо в нагретую до 180 градусов духовку и ждем около 30−40 мин. После этого можно открыть фольгу, чтобы мясо немного зарумянилось сверху и стало красивым.
Остывшее блюдо легко украсить его по вкусу: подойдут как овощи, так и ягоды, сыр, соусы. Все ограничивается вашей фантазией, ведь новогодний елочный шар (пусть и мясной!) может выглядеть по-разному. На стол новогодний мясной шар подается горячим.
Пошаговое приготовление:
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Необычное блюдо, которое точно станет главной изюминкой новогоднего стола. *Партнерский материал
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