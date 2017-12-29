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Две мандаринки - 7 минуты ходьбы. Сколько заниматься, чтобы "отработать" съеденное в Новый год
Планируете «отработать» съеденные за праздничным столом калории? GO.TUT.BY сориентирует, сколько минут различных занятий: от легкой аэробики до крепкого сна — для этого может потребоваться.
Оливье с вареной колбасой
Так выглядят 100 граммов оливье — и это 31 минута занятий аквааэробикой, 21 минута быстрой ходьбы и 16 минут бега на лыжах.
Сельдь под шубой
Так выглядят 100 граммов сельди под шубой — и это 50 минут игры в волейбол, 37 минут игры в настольный теннис и 18 минут езды на горном велосипеде.
Салат с крабовыми палочками
Так выглядят 100 граммов салата с крабовыми палочками — и это 41 минута медленных танцев, 22 минуты легкой аэробики или 15 минут конькобежного спорта.
Сырокопченая колбаса
Так выглядят 100 граммов сырокопченой колбасы — и это 180 минут хатха-йоги, 135 минут танго и 54 минуты работы тренером по аэробике.
Мандарины
Так выглядят 100 граммов мандаринов — и это 40 минут сна, 9 минут вальсирования или 7 минут ходьбы со скоростью 6 км/ч.
Шоколад
Так выглядят 100 граммов молочного шоколада — это 73 минуты плаванья, 53 минуты катания на коньках или 49 минут игры в американский футбол.
Шампанское полусухое
А 100 граммов шампанского — это 30 минут стретчинга, 8 минут легкой степ-аэробики или 5 минут занятий со скакалкой.
Уже бежите в спортзал? Подождите
Наши подсчеты не нужно принимать близко к сердцу: с реальностью в любом случае будут расхождения.
Во-первых, потому что калорийность конкретно вашего оливье зависит от его точного рецепта: вдруг вы положили туда побольше моркови и совсем не клали колбасу? Во-вторых, при подсчете расхода калорий мы ориентировались на «
Есть еще третья причина: в нашем организме все не так просто. Как
И если вы действительно не хотите поправиться за Новый год, лучше почитайте наши советы о том, как
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Планируете "отработать" съеденные за праздничным столом калории? GO.TUT.BY сориентирует, сколько минут различных занятий: от легкой аэробики до крепкого сна - для этого...
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