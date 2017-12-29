Планируете «отработать» съеденные за праздничным столом калории? GO.TUT.BY сориентирует, сколько минут различных занятий: от легкой аэробики до крепкого сна — для этого может потребоваться.

Оливье с вареной колбасой





Так выглядят 100 граммов оливье — и это 31 минута занятий аквааэробикой, 21 минута быстрой ходьбы и 16 минут бега на лыжах.

Сельдь под шубой





Так выглядят 100 граммов сельди под шубой — и это 50 минут игры в волейбол, 37 минут игры в настольный теннис и 18 минут езды на горном велосипеде.

Салат с крабовыми палочками





Так выглядят 100 граммов салата с крабовыми палочками — и это 41 минута медленных танцев, 22 минуты легкой аэробики или 15 минут конькобежного спорта.

Сырокопченая колбаса





Так выглядят 100 граммов сырокопченой колбасы — и это 180 минут хатха-йоги, 135 минут танго и 54 минуты работы тренером по аэробике.

Мандарины





Так выглядят 100 граммов мандаринов — и это 40 минут сна, 9 минут вальсирования или 7 минут ходьбы со скоростью 6 км/ч.

Шоколад





Так выглядят 100 граммов молочного шоколада — это 73 минуты плаванья, 53 минуты катания на коньках или 49 минут игры в американский футбол.

Шампанское полусухое





А 100 граммов шампанского — это 30 минут стретчинга, 8 минут легкой степ-аэробики или 5 минут занятий со скакалкой.

Уже бежите в спортзал? Подождите

Наши подсчеты не нужно принимать близко к сердцу: с реальностью в любом случае будут расхождения.

Во-первых, потому что калорийность конкретно вашего оливье зависит от его точного рецепта: вдруг вы положили туда побольше моркови и совсем не клали колбасу? Во-вторых, при подсчете расхода калорий мы ориентировались на « среднего трудящегося мужчину Минска »: ему 35 лет, рост у него 174 см, а вес — 73 кг. Если ваша комплекция расходится со статистикой, то и энергозатраты будут другими.

Есть еще третья причина: в нашем организме все не так просто. Как объясняют диетологи, организм не умеет сжигать калории просто так, ради «отработки» съеденного — каждая тратится согласно строгому внутреннему распорядку, и лишние полчаса на дорожке почти наверняка не сожгут именно то, вчерашнее пирожное.

И если вы действительно не хотите поправиться за Новый год, лучше почитайте наши советы о том, как не переедать за праздничным столом и не пропускать тренировки .