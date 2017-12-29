Куда пойти на новогодние выходные в Минске: топ-15 событий на все 4 дня

Традиционно для Нового года в Минске намечается большой уикенд. AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и рассказывает об интересных событиях и идеях для отдыха, которые предполагают выход из дома. Если не 31 декабря, так хотя бы первого-второго января. Куда пойти — подскажет гид по выходным.

Кстати, гид по новогодней ночи в Минске — куда пойти на салют и где гулять до утра, появится на AFISHA.TUT.BY завтра — 31 декабря. Следите за новостями.

Куда пойти до Нового года



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 30 декабря, 14.00 Где: Ok16 , ул. Октябрьская, 16 Сколько: вход свободный

За один день до Нового года предлагаем отправиться на фестиваль городской культуры и альтернативной реальности. В субботу на Rough Trade Day можно будет выбирать подарки по поводу и без — от механических сов и комиксов до теплых шапок и мягких слонов. Кроме того, организаторы готовят мастер-класс по акройоге, фотозону для любителей прекрасного и мрачного, включая миры Тима Бертона и фудкорт (найдется выбор и для вегетарианцев).



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Когда: 30 декабря, с 10.00 до 19.00 Где: павильон автовокзала «Восточный» по ул. Ванеева, 34 Сколько: вход и участие в развлекательных мероприятиях для всех бесплатный

Для семейного отдыха мы тоже кое-что подготовили — на развлекательную программу с участием сказочных героев и аниматоров еще можно успеть 30 декабря. Здесь находится отдельная зона, где Дед Мороз с утра до вечера общается с детьми. Кстати, на память можно будет сделать снимки в его большом кресле. Тем временем родители смогут пройтись по ярмарке, чтобы найти продовольственные товары и подарки к Новому году.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 30 декабря, с 11.00 до 21.00 Где: Корпус , пр-т Машерова, 9 Сколько: вход свободный

Культцентр «Корпус» традиционно готовит большую новогоднюю ярмарку — будут пряничные домики, пушистые елки, мандарины и поцелуи под омелой. Здесь можно купить в подарок hand-made-аксессуары и винтажные вещицы, особое внимание организаторы уделят упаковке. Что важно, это будет одна из самых добрых новогодних ярмарок — 10% от выручки пойдет на помощь бездомным животным.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 31 декабря, с 12.00 до 15.00 Где: «Корпус» , пр-т Машерова, 9 Сколько: вход свободный

Не успели подготовиться к Новому году? Есть еще один шанс. Чтобы новогодние подарки стали особенными, организаторы готовят для минчан «Рождественские маркеты». Рекомендуем заглянуть на один из таких в «Корпус» на Машерова, 9. Для тех, у кого полно забот и все срочно нужно успеть, здесь будет открыто 31 декабря. В программе еще музыкальное сопровождение, еда и напитки — чудеса, не иначе.

Развлечения в новом, 2018 году



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: каждый день до 5 января, 17.00 и 20.30 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23а Сколько: бесплатно

А на сцене у концертного зала «Верхний город» уже стартовало новое шоу с песнями и танцами. В постановке играют актеры театров и детских творческих коллективов. Детей также приглашают в парк аттракционов, который развернулся на площади Свободы, где они смогут прокатиться на паровозике. В роли водителя состава выступает Дед Мороз. Развлекать зрителей будут ростовые куклы — бурые и белые медведи, собачки, сказочные персонажи.



Фото: Лиза Тимашкова

Когда: 1 января, 9.00 Где: у Дворца спорта Сколько: бесплатно

Участники команды «Крылья Ангелов» 1 января зовут минчан на утренний новогодний пробег. Старт пробега под названием «Утринос» (которое навевает ассоциации и с ранним утром, и с «утертым носом» соперников) — ровно в 9 утра у Дворца спорта. Оттуда начнется маршрут в 10 км по непривычно пустынным центральным улицам Минска.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Когда: 2 — 5 января, 7 января Где: Республиканский дворец культуры ветеранов, ул. Янки Купалы, 21 Сколько: 11 — 13 рублей Купить билет

Если вы устали от застолья — пора выбираться всей семьей на новогодние представления. Так, во Дворце культуры ветеранов клоуны покажут секреты дрессировки собак, а зрители смогут попробовать попасть на новогоднюю лестницу славы, где их ждет дискотека «Вокруг света» с обязательным исполнением собачьего вальса. Кстати, ваш талант и находчивость помогут отыскать Деда Мороза. А когда найдете — ждите подарков.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Гусалов

Когда: каждый день с 30 декабря по 6 января Где: Молодежный театр эстрады, ул. Московская, 18а Сколько: 8 рублей Купить билет

Новогодний сиквел создан по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Главная героиня — Снежная Королева. Ее жизнь удалась. У нее есть все, о чем другие могут только мечтать: собственный ледяной дворец, новые сани, запряженные придворными, и модные шубы. Лишь одна проблема не дает покоя Королеве — выбор невесты для ее сына Принца Зяблика. Смотрины невест и становятся отправным моментом последующих приключений главных героев сказки. Да, Дед Мороз тоже будет — так что отправиться за приключениями можно всей семьей. Кстати, после показа спектакля пройдет игровая программа у елки.





Когда: каждый день до 7 января Где: «Титан» , пр-т Дзержинского, 104 Сколько: вход для детей и взрослых свободный

Резиденция Деда Мороза займет третий этаж торгового центра. В ней будет воссоздана атмосфера сказочного поместья с троном, елкой, мешком с подарками и прочими атрибутами праздника. Рядом будет организована новогодняя фотозона. Деда Мороза можно будет попросить вручить подарок, развлечь ребенка и расспросить о его мечтах и планах. В резиденции будет установлен специальный ящик, в который дети смогут положить новогодние письма. При желании их также можно будет передать в руки Деду Морозу. Если оставить номер телефона, на Новый год придет личное СМС-поздравление.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Когда: каждый день c 11.00 до 20.00, 31 декабря — с 11.00 до 18.00, 1 января — выходной. Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: вход свободный

В центре фестивальной площадки установлена экспозиция «Рождественские окна», где посетители могут совершить виртуальное путешествие по странам и узнать, как в Беларуси, Сербии, Греции, России, Украине, Японии и даже в Бразилии встречают один из самых любимых праздников — Рождество Христово. А национальные вечера познакомят с традициями, культурой и кухней этих стран. На фестивале можно послушать рождественские сказки, сделать вместе с мастерами подарки для близких. А еще здесь будут ставить кукольный и теневой спектакли, рисовать песком и светом.





Когда: каждый день с 30 декабря по 7 января, с 10.00 до 18.00 Где: « Линия Сталина », д. Лошаны, Минский р-н, Лошанский с/с, трасса Р28 Сколько: детский билет — 7 рублей, взрослый билет — 14 рублей, входной детский билет с подарком (конфеты) — 15 рублей, входной детский билет с подарком (конфеты) и котелком — 20 рублей

В городе, конечно, такое не осуществить, а чуть отъехать — и уже можно покататься на санях и лошадях, чтобы ненадолго вернуться в пору детства. А Дед Мороз здесь не простой, а армейский красавец в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. Снегурочка тоже будет, так что не поленитесь приехать и получить за это конфеты в подарок. Кроме того, организаторы готовят экскурсионную программу на территории комплекса.





Когда: каждый день по 10 января, пн-вс 11.00−19.00 Где: Национальный исторический музей , ул. К. Маркса, 12 Сколько: 8 рублей, дети до 6 лет и ветераны ВОВ — бесплатно, школьники — 6 рублей

В Национальном историческом музее заканчивает работу выставка «Модный век», на которой представлены исторические костюмы из крупнейшей в мире частной коллекции Александра Васильева. Искусствоведа, историка моды и коллекционера широкая публика знает в первую очередь как ведущего программы «Модный приговор». 106 силуэтов и 380 аксессуаров из частной коллекции Васильева можно увидеть вплоть до 10 января 2018 года.

Идеи для отдыха





Когда: 1 января с 12.00 до 23.00, со 2 по 7 января с 9.00 до 23.00 Где: « Лебяжий », пр-т Победителей, 120 Сколько: действуют цены праздничного дня

Уже 1 января в столичном аквапарке «Лебяжий» откроют двери первым посетителям 2018 года. Здесь традиционно можно будет порелаксировать в спа-зоне и провести время на аттракционах. По 7 января включительно будут действовать цены «праздничного дня».





Когда: 30 декабря и 1 января Где: Молодость , ул. Интернациональная, 21 Сколько: 7 — 10 рублей

Уже седьмой год рейв-секта «Пудра» безустанно марширует по ночному Минску. Если вы еще не в теме — в Минске открылся новый клуб «Молодость». Накануне Нового года на вечеринке « Ультрафиолет » обещают разрисовать светящейся краской и раздать подарки от морозного дедушки. А уже 1 января организаторы готовят элитный line up и заграничный сюрприз — это « Сияние ». Так что скучно не будет.





Когда: в любой день, смотрите расписание на AFISHA.TUT.BY Где: в кинотеатры Минска Сколько: от 3,5 рубля

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев с усами ждут зрителей в очередной части новогодней франшизы «Елок» . А фанатские радости имеются в виде очередного эпизода «Звездных войн» , которые в прокате Минска еще до 17 января — так что у тех, кто не успел, время еще есть. А для тех, кто на каникулах, — « Фердинанд » и « Три богатыря и принцесса Египта ». Смотрите подробное расписание фильмов на AFISHA.TUT.BY.

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Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.

Кстати, пока город в праздничной суете, самое время погрузиться самим и окунуть своих детей в сказку. AFISHA.TUT.BY уже посмотрела, куда сходить с ребенком во время зимних каникул, и предлагает не раздумывать, а следовать нашим советам.

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит розыгрыш — 10 билетов в кинотеатры Silver Screen Cinemas в Минске можно получить бесплатно. Розыгрыш продлится до 5 января. Для участия вам необходимо: скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».