Почти по 550 рубля на каждого. Среднедушевые денежные доходы белорусов продолжают расти

В Беларуси по-прежнему растут среднедушевые денежные доходы. Так, в январе-октябре этот показатель составил 548,8 рубля. Эта сумма на 7,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы высчитать среднедушевые денежные доходы, все доходы белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) делятся на среднегодовую численность населения.

Основными источниками формирования денежных доходов белорусов по-прежнему остаются зарплата и трансферты (в том числе пенсии, пособия, стипендии) населению (86,4% от всех доходов). К примеру, конкретно на зарплату приходится 62,6% от всех доходов.

Напомним, реальные доходы белорусов тем временем постепенно выходят из затяжного падения. Так, в январе-октябре они увеличились на 0,9% к аналогичному периоду прошлого года. Напомним, в январе-сентябре этот показатель вырос на 0,4%, а до этого — был в минусе на протяжении всего года.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения. Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.