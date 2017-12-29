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Почти по 550 рубля на каждого. Среднедушевые денежные доходы белорусов продолжают расти
В Беларуси по-прежнему растут среднедушевые денежные доходы. Так, в январе-октябре этот показатель составил 548,8 рубля. Эта сумма на 7,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года.
Чтобы высчитать среднедушевые денежные доходы, все доходы белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) делятся на среднегодовую численность населения.
Основными источниками формирования денежных доходов белорусов по-прежнему остаются зарплата и трансферты (в том числе пенсии, пособия, стипендии) населению (86,4% от всех доходов). К примеру, конкретно на зарплату приходится 62,6% от всех доходов.
Напомним, реальные доходы белорусов тем временем постепенно
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.
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Основными источниками формирования денежных доходов белорусов по-прежнему остаются зарплата и трансферты - пенсии, пособия, стипендии.
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