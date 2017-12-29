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Семилетние близняшки из США названы самыми красивыми в мире

30.12.2017 09:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Самых красивых близнецов в мире назвало британское издание Daily Mail, звание досталось семилетним Лие Роуз и Аве Мари.

Девочки из Лос-Анджелеса работают с двумя агентствами и постоянно заключают контракты с брендами детской одежды, снимаются для модных журналов.

Популярность близняшкам принес их аккаунт в Instagram, который завела их мама Джеки. Сейчас на профиль очаровательных девочек подписаны более 168 тысяч человек.

По словам матери, она предложила дочкам стать моделями, если они этого хотят. Она была удивлена, когда дети стали прыгать и кричать от восторга, услышав такую идею.

 

 

Близняшки комфортно чувствуют себя в модельном бизнесе и любят быть в центре внимания.

 
Теги: Минск
 
 
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Стать моделями девочкам предложила их мама, а близняшки с удовольствием согласились.

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