Семилетние близняшки из США названы самыми красивыми в мире

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Самых красивых близнецов в мире назвало британское издание Daily Mail , звание досталось семилетним Лие Роуз и Аве Мари.

Девочки из Лос-Анджелеса работают с двумя агентствами и постоянно заключают контракты с брендами детской одежды, снимаются для модных журналов.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 15, 2017 at 10:20 PST

Популярность близняшкам принес их аккаунт в Instagram, который завела их мама Джеки. Сейчас на профиль очаровательных девочек подписаны более 168 тысяч человек.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 9, 2017 at 11:54 PST

По словам матери, она предложила дочкам стать моделями, если они этого хотят. Она была удивлена, когда дети стали прыгать и кричать от восторга, услышав такую идею.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Ноя 6, 2017 at 6:17 PST

Близняшки комфортно чувствуют себя в модельном бизнесе и любят быть в центре внимания.