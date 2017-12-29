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Орлов: у нас сложно найти детские постановки с белорусскими сюжетами

30.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Музыкант и продюсер Роман Орлов хорошо известен публике своим участием в группах "Буржуазия" и "J: Морс", созданием музыкального проекта "У нескладовае", а также он является автором мюзикла "Чародей". Детская театральная постановка стала для Романа Орлова интересным опытом и началась с эксперимента.

Орлов: у нас сложно найти детские постановки с белорусскими сюжетами
© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
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"Три года назад я делал новогоднюю постановку для Белгосцирка. А в этом году мы посмотрели с коллегой, что только в ТЮЗе есть постановка на белорусском языке, но и там не белорусский персонаж в качестве главного — Кикимора. Поэтому я вытащил Жыжэля, Зюзю, Лелю. И букву "У нескладовае" также сделали персонажем", — рассказывает Орлов.

По словам собеседника, в новогодней театральной афише для детей сейчас, к сожалению, сложно найти постановки, в основе которых были бы белорусские сюжеты — из сказок или народного фольклора. Маленьких зрителей накануне Нового года, в большинстве своем, радуют заимствованными героями и историями. И эту тенденцию хотелось бы исправить.

Новый музыкально-театральный проект для юной публики под названием "Как буква "У нескладовае" спасла Рождество" специально создан на белорусском языке. Постановка знакомит маленьких зрителей с персонажами белорусской мифологии и фольклора и, разумеется, не обходится без предновогодних приключений.

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Полную версию беседы с музыкантом и продюсером Романом Орловым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 30 декабря на сцене Молодежного театра эстрады — премьера детской сказки "Как буква "У нескладовае" спасла Рождество" на белорусском языке, автором...

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