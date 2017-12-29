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МАРТ - про рост коммуналки с 1 января: предложили несколько вариантов повышения в пределах 5 долларов
В Беларуси с 1 января должны планово вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги, это предусмотрено действующим законодательством. «Президент на
— У нас в соответствии с действующем законодательством не больше чем на 5 долларов может увеличиться платеж за стандартную квартиру. Какие это услуги будут — в зависимости от того, как будут распределены эти 5 долларов. Они могут быть абсолютно по-разному распределены. Расчеты мы делали абсолютно разные, по различным вариантам. Я думаю, что какой наиболее эффективный будет среди населения и реального сектора экономики, тот и будет принят в основу, — отметил Иван Вежновец.
При этом индексировать тарифы на ЖКУ
— В законодательство прописано, что индексация проходит с 1 декабря. 1 декабря прошло и никакой индексации не было, — сказал Иван Вежновец.
Заместитель министра отметил, что сейчас специалисты ведомства разрабатывают новые тарифы на ЖКУ, а также анализируют предложения, которые поступили в том числе и от бизнес-союзов, по изменению «тарифной тетради».
— Мы разослали тарифную тетрадь, чтобы нам дали предложения. Предложения нам поступили, мы их сейчас анализируем, — отметил Иван Вежновец.
Напомним, в Беларуси
После республиканского семинара «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» разработкой новых тарифов на ЖКУ занимаются специалисты МАРТ и КГК.
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МАРТ - про рост коммуналки с 1 января: предложили несколько вариантов повышения в пределах 5 долларов
Специалисты МАРТ сейчас также разрабатывают новые тарифы на ЖКУ.
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