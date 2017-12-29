МАРТ - про рост коммуналки с 1 января: предложили несколько вариантов повышения в пределах 5 долларов

В Беларуси с 1 января должны планово вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги, это предусмотрено действующим законодательством. «Президент на семинаре („О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны“. — Прим. ред.) дал поручение о том, что с 1 января тарифы предельно будут утверждены президентом. Думаю, что в рамках этого поручения к 1 января и будет все известно», — сообщил сегодня FINANCE.TUT.BY заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец во время прямой телефонной линии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У нас в соответствии с действующем законодательством не больше чем на 5 долларов может увеличиться платеж за стандартную квартиру. Какие это услуги будут — в зависимости от того, как будут распределены эти 5 долларов. Они могут быть абсолютно по-разному распределены. Расчеты мы делали абсолютно разные, по различным вариантам. Я думаю, что какой наиболее эффективный будет среди населения и реального сектора экономики, тот и будет принят в основу, — отметил Иван Вежновец.

При этом индексировать тарифы на ЖКУ с 1 декабря , как планировалось, не намерены (задним числом).

— В законодательство прописано, что индексация проходит с 1 декабря. 1 декабря прошло и никакой индексации не было, — сказал Иван Вежновец.

Заместитель министра отметил, что сейчас специалисты ведомства разрабатывают новые тарифы на ЖКУ, а также анализируют предложения, которые поступили в том числе и от бизнес-союзов, по изменению «тарифной тетради».

— Мы разослали тарифную тетрадь, чтобы нам дали предложения. Предложения нам поступили, мы их сейчас анализируем, — отметил Иван Вежновец.

Напомним, в Беларуси разработали новые дифференцированные тарифы на субсидируемые услуги ЖКХ для населения. Проект документа «Тарифная тетрадь» был разослан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений.

После республиканского семинара «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» разработкой новых тарифов на ЖКУ занимаются специалисты МАРТ и КГК.