Советы от стилистов: в чем встретить Новый год-2018

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Говорят, как Новый год встретишь — так его и проведешь. Поэтому многие женщины верят, что встречать этот праздник нужно нарядной, чтобы он принес успех во всех сферах жизни. Но дело не только в суеверии, но и в том, что Новый год — это отличный повод купить себе новое платье и "выгулять" его.



© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин Опрос: чем минчанам запомнился уходящий год?

Наступающий 2018-й — год Желтой Собаки. Собака — животное не привередливое, поэтому выбор нарядов, которые придутся ей по вкусу, очень большой. О том, в чем нужно встречать Новый год-2018, корреспонденту Sputnik рассказали стилисты команды StyleShop Юлия Петруненко и Екатерина Белевич.

В чем встречать собаку

Вы не ошибетесь, если будете встречать грядущий год в желтом. Но нужно помнить, что у этого цвета почти 100 оттенков.

"Это и лимонный, и горчичный, и золотой. Учитывая, что блеск и блестящие ткани особенно в моде, то золотые пайетки, металлизированная кожа или ткани с золотой нитью — люрексом — могут стать наиболее удачным выбором для праздничной ночи. И сиять будете, и Желтой Собаке угодите. Впрочем, можно обойтись и золотистым аксессуаром", — рассказала Екатерина Белевич.



© Фото: Людмила Островская Стилисты команды StyleShop Юлия Петруненко и Екатерина Белевич

"Смуглым брюнеткам лучше обратить внимание на наряды насыщенных, густых оттенков желтого: медовый, шафрановый, бронзовый. Натуральным блондинкам желательно присмотреться к более деликатным цветам: кукурузному, лимонному, канареечному. Рыжие девушки прекрасно смотрятся в горчичном, шафрановом, в цвете ирисок. Но, в целом, выбор цвета — дело индивидуальное, тем более что желтый цвет — очень коварный конкурент крашеному блонду, так как запросто может сделать цвет волос более дешевым, чем он есть на самом деле", — пояснила Юлия Петруненко.

По словам Екатерины, при подборе праздничного наряда всегда нужно учитывать свой цветотип, ведь на торжестве хочется выглядеть наиболее выигрышно. "При выборе платья следует помнить, что вы наденете его под яркий макияж, оттените эффектными украшениями, поэтому наряд можно брать на тон-два ярче, чем носите обычно. К тому же, искусственное освещение может легко превратить любой сложный благородно-бледный или нежно-пастельный цвет в блеклый и невыразительный", — предостерегла от ошибок стилист.

Однако есть и универсальные праздничные цвета, которые не вызовут неприязни у Желтой Собаки: это черный, красный, темно-синий, темно-зеленый, золотой, серебристый. "Понятно, что идут они не всем. Но если вдруг вам кажется, что цвет маленького черного платья вам не совсем к лицу, воспользуйтесь спасительной силой правильных сережек или колье — подберите украшения в цвет ваших глаз", — поделилась лайфхаком Юлия.



© Sputnik / Ирина Петрович Обычный свитер плюс акцентные серьги и юбка в пайетки могут выглядеть в меру празднично

И платье, и брючный костюм, и комбинезон будут уместны на празднике, причем на абсолютно разного уровня торжествах с разными дресс-кодами. "Главное — чтобы они были нарядными, элегантными и дополнены не повседневными аксессуарами — забудьте о будничных сумках и сапогах!", — отметила Екатерина Белевич.

"Что касается вещей из разных комплектов, то такие наряды будут уместны на не очень формальных мероприятиях без дресс-кода или когда уровень нарядности вообще не ясен. Скажем, повседневная юбка плюс нарядный топ или даже обычный свитер плюс акцентные серьги и юбка в пайетки могут выглядеть в меру празднично, но без эффекта "слишком принарядилась", — добавила Юлия Петруненко.



© Sputnik / Ирина Петрович При подборе праздничного наряда всегда нужно учитывать свой цветотип

По словам стилистов, если в новогоднюю ночь хочется выглядеть не просто нарядно, но еще и актуально, то вместо страз лучше отдать предпочтение пайеткам, вместо атласа — бархату, а вместо кружев — тюлю и органзе. "Также в этом году можно не стесняться и выбирать немного вычурный, театральный декор для новогоднего платья: перья, банты, рюши, бахрому — всем этим щедро украшают вечерние наряды мировые дизайнеры, так когда, как не в новогоднюю ночь, отвести душу", — заключила Юлия.

Лодочки или балетки — вот в чем вопрос

Обувь даже в большей степени, чем платье, может задать уровень торжественности наряда. Поэтому при выборе нужно ориентироваться не только на сам наряд, но и на место проведения праздника или заявленный дресс-код.



© Sputnik / Ирина Петрович Обувь даже в большей степени, чем платье, может задать уровень торжественности наряда

"Для коктейльных мероприятий подойдут и ботильоны, и босоножки, и туфли, и нарядные сапожки. Торжество в дорогих ресторанах с роскошным интерьером, изысканной сервировкой и высоким уровнем сервиса предполагает, что вы придете в вечернем платье и обязательно в лодочках на шпильках", — напоминает Екатерина.

Однако если торжество проходит в заведениях попроще, то и обувь можно выбрать соответствующую. "В ресторанах-барах, клубах, пивоварнях, ресторанах национальной кухни вполне можно расслабиться и выбрать обувь без каблука, если вам так удобно", — пояснила стилист.

Главное — не стать елкой

К выбору украшений также нужно подойти ответственно. Если не знать меры, то можно стать конкуренткой новогодней елки по количеству декора.

"Драгоценные камни и металлы уже давно потеряли монополию на свое присутствие в праздничных нарядах. Качественная и модная бижутерия будет уместна и с коктейльным, и с вечерним платьем", — комментирует Юлия Петруненко.



© Sputnik / Ирина Петрович С украшениями важно не переборщить, чтобы не стать конкуренткой новогодней елке

А вот к хэнд-мейду стилист рекомендует отнестись осторожно, а лучше вообще обойти его стороной. "Но речь идет именно о народном хэнд-мэйде, который продают умельцы на разных сайтах. Дизайнерского хэнд-мейда это не касается: белорусские дизайнеры делают потрясающие вещи, которые могут стать изюминкой всего наряда", — отметила она.

По словам Екатерины, самые модные украшения в этом сезоне — крупные серьги, поэтому если есть выбор, то можно остановиться на них. "Колье, браслеты, кольца также могут украшать ваш новогодний образ, главное — чтобы они действительно украшали, а не просто были надеты "до кучи". Поэтому надо отдавать себе отчет, что если украшение играет акцентную роль, то есть является главным, самым выразительным элементом всего образа, то и размер у него должен быть соответствующим", — подытожила Екатерина Белевич.