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Самые лучшие белорусские интерьеры 2017 года по версии читателей TUT.BY

30.12.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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REALTY.TUT.BY подвел итоги уходящего года и, изучив количество «лайков», составил рейтинг лучших интерьеров домов и квартир, опубликованных на нашем сайте.

1. Поместье в деревне Сула

Автор интерьера этого дома — дизайнер Марина Мацель. Мебель расписывала художница Зоя Луцевич. Особая гордость — камин в гостиной. Изразцы к нему — авторская работа известной художницы Светланы Катковой.






 


2. Дом с балтийским характером

Автор проекта — Александр Игнатьев, архитектор, дизайнер и основатель студии I-project. Он занимался и интерьером дома с балтийским характером, и его архитектурой.






3. Дом итальянца в Тресковщине

Этот дом — еще один авторский проект дизайнера Марины Мацель. Она рассказала, что по желанию заказчика-итальянца, все в доме должно было быть натуральным. Так и вышло: в оформлении интерьера использованы массив, натуральные ткани, камень. Получилось лаконично и со вкусом.




 



4. «Двушка» с мебелью «Икеа»

Молодые дизайнеры студии Fajno Design на примере маленькой двухкомнатной квартиры показали, как создать стильный и душевный интерьер с бюджетной мебелью.


 




5. Проект «Копенгаген»

Интерьер дома в скандинавском стиле выполнила студия дизайна и архитектуры Nota Bene. Яркими акцентами в интерьере стали современная графика Павла Омелюсика и зеленый цвет некоторых стен.




6. Двухкомнатная квартира для айтишника

Этот проект студия Zrobym architects создавала для семьи программиста. В итоге дизайнерам удалось сделать интерьер, который отражает увлечения и стиль жизни хозяев.






7. Дом лесника под Минском

Столичный дизайнер Вероника Багринцева из обычной деревенской хаты сделала стильный современный интерьер.







 

 
 
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