GO.TUT.BY вспоминает, как прошел 2017 ЗОЖ-год в Беларуси: какие персонажи вдохновляли нас на спортивные подвиги, у кого мы учились силе воли, подсматривали секреты хорошей физической формы и красоты.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Цифра ЗОЖ: пастор за пять дней пробежал 500 километров в честь 500-летия Библии

Белорусы ставили спортивные цели и шли на рекорды. Пожалуй, самым запоминающимся стал забег пастора протестантской церкви Тараса Тельковского , который за пять дней пробежал 500 километров в честь 500-летия Библии Франциска Скорины.



Евгений Ерчак, TUT.BY

На дистанции к бегуну присоединялись опытные атлеты, дети, велосипедисты и незрячие люди, которые хотели поддержать Тараса в нелегком испытании. Забег завершился салютом и коллективным поеданием пиццы. А достижением пастора восхитились даже многократные олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.



Евгений Ерчак, TUT.BY

ЗОЖ-событие: Минский полумарафон

В сентябре прошел Минский полумарафон , который впервые собрал 30 тысяч участников. Профессионалы и любители соревновались на «пятерке», «десятке» и главной полумарафонской дистанции в 21 километр. В забеге приняли участие известные белорусы : боец Виталий Гурков, бизнесмен Владимир Япринцев, телеведущие Анна Бонд и Евгений Перлин, гребец на каноэ Александр Богданович, первый зампред Нацбанка Тарас Надольный и другие.



Виталий Гурков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А гендиректор компании Lenovo в Беларуси Евгений Троценко отметил, что Минский полумарафон собрал больше бегунов, чем два главных старта года в Киеве вместе взятые. Некоторые участники стартовали в костюмах викингов, миньонов, супергероев и даже покемонов. В зож-ивенте приняла участие и команда TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После финиша медиасборная высказала несколько пожеланий , как в следующем году сделать Минский полумарафон еще круче.

ЗОЖ-цитата: «Пьяниц и особенно курцов я вообще не переношу»

В этом году на тему здорового образа жизни высказывался Александр Лукашенко. Не секрет, что президент любит спорт (сам играет в футбол, хоккей, теннис и катается на лыжах). Он выступает за раздельное питание. Глава государства возмущался : зачем есть картошку с мясом, если можно съесть ее с селедкой? Александр Лукашенко — противник вредных привычек. Как раз на эту тему он и размышлял во время «Большого разговора».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я человек вообще не пьющий. Если только в компании… Пьяниц и особенно курцов я вообще не переношу. Это дураки, которые сами себя гробят, взяв сигарету в зубы, зная, что через 10−15 лет у них будет рак легких на 95%.

GO.TUT.BY подготовил для читателей тест «Знаете ли вы Лукашенко как „зожника“, а не президента?» . И у вас есть все шансы пройти его в этом году, если еще не успели.

ЗОЖ-мотивация: «Мисс-Беларусь» пробежала первый марафон в жизни

«Мисс-Беларусь» и пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова поставила в этом году личный рекорд, пробежав первые 42 километра в жизни на Флорентийском марафоне.



Фото из личного архива Ольги Хижинковой. Автор: Сергей Ивашкевич

31-летняя красавица готовилась к итальянскому старту восемь месяцев и показала в Тоскане впечатляющее время — 3 часа 53 минуты. Ольга подробно рассказала читателям TUT.BY, как подводила себя к марафону, с какими мыслями выходила на старт и почему после финиша даже расплакалась.

Для нее тренировки не повинность, а часть жизни, которая помогает чувствовать себя счастливее. Ольга Хижинкова совмещает работу в футбольном клубе, Национальной школе красоты, съемки в рекламе и участие в благотворительных акциях. При этом она уверена : если захотеть, всегда можно найти время на спорт и полноценный сон.



Фото из личного архива Ольги Хижинковой. Автор: Сергей Ивашкевич

Личный ЗОЖ: от Ситник до Доманьковой

Белорусские знаменитости честно делились с нами рецептами красоты, здоровья и хорошей физической формы. Например, повзрослевшая Ксения Ситник шикарной женственной фигурой напомнила, как быстро летит время. Оказывается, победительница детского «Евровидения» даже в 22 года старается спать по 10 часов в сутки, не ест сладкого, а мясу предпочитает лосось или мидии.



Екатерина Доманькова. Фото: instagram.com/katsia_d

Супермодель мира Екатерина Доманькова вспомнила, как готовилась в Нью-Йорке к показам Victoria’s Secret под руководством американского копа, а во время беременности занималась йогой на гамаках. «Белорусская барби» Екатерина Коба призналась, что не придерживается строгих диет, тренируется вместе с сыном, а за релаксом ходит в турецкую баню.

Наши суперэйджеры: от 80-летнего атлета до 91-летней пловчихи

Активные и бодрые пенсионеры, которые очень любят жизнь, регулярно ходят на тренировки и посещают клубы по интересам, мотивируют даже молодежь. Например, 91-летняя Александра Якушева — пловчиха с 50-летним стажем и обладательница пожизненного абонемента во Дворце водного спорта.



Александра Якушева. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

90-летняя Галина Немцова занимается йогой, гимнастикой и скандинавской ходьбой, а 80-летний Виктор Попроцкий уверенно подтягивается, ходит в качалку и смущает молодых парней-армрестлеров впечатляющей физической формой.

Наши супердети: 7-летний воркаутер и 10-летняя танцовщица

Выбирая между гаджетами и тренировками, школьники все чаще отдают предпочтение второму варианту. 7-летний Артемка пять раз в неделю ходит на занятия по плаванию, гимнастике и самбо, а свободные вечера проводит на турниках.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

10-летняя Вероника вместе с мамой учится танцам на пилоне. В этом году девочка даже дебютировала на чемпионате Беларуси по pole dance и призналась: танцы на шесте в первую очередь нелегкий спорт, а только потом — увлекательный и грациозный перфоманс.

Наши лайфхаки: вместо ягод годжи — шиповник, вместо крабовых палочек — мясо кальмара

Киноа, ягоды годжи и батат. Эти продукты регулярно встречаются среди рекомендаций фитнес-блогеров. Белорусам часто остается лишь вздыхать: ингредиенты не так легко найти на прилавках наших магазинов, да и цены на них повыше, чем на менее здоровую пищу.



Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала GO.TUT.BY, какими доступными аналогами можно заменить экзотические продукты. Оказывается, традиционный шиповник содержит даже больше витамина C, чем раскрученные ягоды годжи, а киноа можно заменить обыкновенной гречневой крупой, сто грамм которой обойдется почти в 10 раз дешевле.

А еще мы собрали парочку советов , как сделать традиционный новогодний стол чуть более зож. Оказывается, достаточно заменить магазинный майонез на домашний, колбасу в оливье — на отварное мясо, а вместо крабовых палочек купить мясо кальмара. И как бонус на десерт — чизкейк и сухофрукты в шоколаде.

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