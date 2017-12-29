GO.TUT.BY вспоминает, как прошел 2017 ЗОЖ-год в Беларуси: какие персонажи вдохновляли нас на спортивные подвиги, у кого мы учились силе воли, подсматривали секреты хорошей физической формы и красоты.
Цифра ЗОЖ: пастор за пять дней пробежал 500 километров в честь 500-летия Библии
Белорусы ставили спортивные цели и шли на рекорды. Пожалуй, самым запоминающимся стал забег пастора протестантской церкви Тараса Тельковского, который за пять дней пробежал 500 километров в честь 500-летия Библии Франциска Скорины.
На дистанции к бегуну присоединялись опытные атлеты, дети, велосипедисты и незрячие люди, которые хотели поддержать Тараса в нелегком испытании. Забег завершился салютом и коллективным поеданием пиццы. А достижением пастора восхитились даже многократные олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.
ЗОЖ-событие: Минский полумарафон
В сентябре прошел Минский полумарафон, который впервые собрал 30 тысяч участников. Профессионалы и любители соревновались на «пятерке», «десятке» и главной полумарафонской дистанции в 21 километр. В забеге приняли участие известные белорусы: боец Виталий Гурков, бизнесмен Владимир Япринцев, телеведущие Анна Бонд и Евгений Перлин, гребец на каноэ Александр Богданович, первый зампред Нацбанка Тарас Надольный и другие.
А гендиректор компании Lenovo в Беларуси Евгений Троценко отметил, что Минский полумарафон собрал больше бегунов, чем два главных старта года в Киеве вместе взятые. Некоторые участники стартовали в костюмах викингов, миньонов, супергероев и даже покемонов. В зож-ивенте приняла участие и команда TUT.BY.
После финиша медиасборная высказала несколько пожеланий, как в следующем году сделать Минский полумарафон еще круче.
ЗОЖ-цитата: «Пьяниц и особенно курцов я вообще не переношу»
В этом году на тему здорового образа жизни высказывался Александр Лукашенко. Не секрет, что президент любит спорт (сам играет в футбол, хоккей, теннис и катается на лыжах). Он выступает за раздельное питание. Глава государства возмущался: зачем есть картошку с мясом, если можно съесть ее с селедкой? Александр Лукашенко — противник вредных привычек. Как раз на эту тему он и размышлял во время «Большого разговора».
— Я человек вообще не пьющий. Если только в компании… Пьяниц и особенно курцов я вообще не переношу. Это дураки, которые сами себя гробят, взяв сигарету в зубы, зная, что через 10−15 лет у них будет рак легких на 95%.
ЗОЖ-мотивация: «Мисс-Беларусь» пробежала первый марафон в жизни
«Мисс-Беларусь» и пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова поставила в этом году личный рекорд, пробежав первые 42 километра в жизни на Флорентийском марафоне.
31-летняя красавица готовилась к итальянскому старту восемь месяцев и показала в Тоскане впечатляющее время — 3 часа 53 минуты. Ольга подробно рассказала читателям TUT.BY, как подводила себя к марафону, с какими мыслями выходила на старт и почему после финиша даже расплакалась.
Для нее тренировки не повинность, а часть жизни, которая помогает чувствовать себя счастливее. Ольга Хижинкова совмещает работу в футбольном клубе, Национальной школе красоты, съемки в рекламе и участие в благотворительных акциях. При этом она уверена: если захотеть, всегда можно найти время на спорт и полноценный сон.
Личный ЗОЖ: от Ситник до Доманьковой
Белорусские знаменитости честно делились с нами рецептами красоты, здоровья и хорошей физической формы. Например, повзрослевшая Ксения Ситник шикарной женственной фигурой напомнила, как быстро летит время. Оказывается, победительница детского «Евровидения» даже в 22 года старается спать по 10 часов в сутки, не ест сладкого, а мясу предпочитает лосось или мидии.
Наши суперэйджеры: от 80-летнего атлета до 91-летней пловчихи
Активные и бодрые пенсионеры, которые очень любят жизнь, регулярно ходят на тренировки и посещают клубы по интересам, мотивируют даже молодежь. Например, 91-летняя Александра Якушева — пловчиха с 50-летним стажем и обладательница пожизненного абонемента во Дворце водного спорта.
Наши супердети: 7-летний воркаутер и 10-летняя танцовщица
Выбирая между гаджетами и тренировками, школьники все чаще отдают предпочтение второму варианту. 7-летний Артемка пять раз в неделю ходит на занятия по плаванию, гимнастике и самбо, а свободные вечера проводит на турниках.
10-летняя Вероника вместе с мамой учится танцам на пилоне. В этом году девочка даже дебютировала на чемпионате Беларуси по pole dance и призналась: танцы на шесте в первую очередь нелегкий спорт, а только потом — увлекательный и грациозный перфоманс.
Наши лайфхаки: вместо ягод годжи — шиповник, вместо крабовых палочек — мясо кальмара
Киноа, ягоды годжи и батат. Эти продукты регулярно встречаются среди рекомендаций фитнес-блогеров. Белорусам часто остается лишь вздыхать: ингредиенты не так легко найти на прилавках наших магазинов, да и цены на них повыше, чем на менее здоровую пищу.
Диетолог рассказала GO.TUT.BY, какими доступными аналогами можно заменить экзотические продукты. Оказывается, традиционный шиповник содержит даже больше витамина C, чем раскрученные ягоды годжи, а киноа можно заменить обыкновенной гречневой крупой, сто грамм которой обойдется почти в 10 раз дешевле.
А еще мы собрали парочку советов, как сделать традиционный новогодний стол чуть более зож. Оказывается, достаточно заменить магазинный майонез на домашний, колбасу в оливье — на отварное мясо, а вместо крабовых палочек купить мясо кальмара. И как бонус на десерт — чизкейк и сухофрукты в шоколаде.
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