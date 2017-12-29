Райхинштейн: как празднует Новый год еврейская община

Иудаизм как религия подвергался достаточно серьезным гонениям в советское время, в результате чего на территории бывшего Советского Союза практически не осталось людей, грамотных в еврейских традициях, рассказал в эфире телеканала РТР-Беларусь главный раввин Иудейского религиозного объединения Беларуси (ИРОБ) Мордехай Райхинштейн.

"Если и были какие-то люди, которые хотели соблюдать традиции, поскольку они не имели связи с внешним миром, у них не было литературы, безусловно, произошло какое-то искажение… Для современных евреев, которые проживают в Беларуси и хотят вернуться к своим традициям, актуальной остается проблема временного разрыва примерно в 80-100 лет", — рассказал Райхинштейн.

В то же время известно, что с точки зрения религии и традиций, Новый год у евреев не совпадает с общепринятым. У еврейского народа совершенно другое летоисчисление и иной календарь, в котором год считается от сотворения мира.

"Этот календарь, кстати, был принят в России еще до Петра I. По еврейскому календарю сейчас 5778 год от сотворения мира. И дело в том, что еврейские месяцы не совпадают с общепринятыми, соответственно, Новый год у нас примерно в сентябре", — сказал Райхинштейн.

Кроме того, главный раввин Иудейского религиозного объединения Беларуси рассказал, что привычное для многих празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января не имеет какого-то значения для еврейской диаспоры. Но при этом каждый человек выбирает для себя, какую часть традиций ему соблюдать.

"Если кто-то хочет, понятно, что ему никто не запретит, он может веселиться. Я когда здесь бываю на Новый год, стараюсь в синагоге собирать народ, чтобы придать этому какое-то религиозное направление. Я стараюсь дать какой-то, на мой взгляд, очень интересный урок, и при этом чтобы еда была на очень хорошем уровне", — рассказал Райхинштейн.

Комментарий главного раввина Иудейского религиозного объединения Беларуси Мордехая Райхинштейна слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.