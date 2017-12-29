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Температурный рекорд в Минске и других городах побит 29 декабря

30.12.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Температурный рекорд был побит в минувшую пятницу, 29 декабря, в белорусской столице, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурный рекорд в Минске и других городах побит 29 декабря
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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В этот день столбики термометров показали в Минске плюс 6,6 градуса – это на 1,4 градуса больше, чем 29 декабря 1974 года.

Рекордно тепло не только в столице Беларуси. Температурные максимумы были зафиксированы в пятницу и в других городах республики. В Гомеле воздух прогрелся до 7,8 градуса и побил рекорд 1983 года (тогда было 7,4 градуса тепла).

В Витебске термометры показали плюс 5 градусов – в 1994 году в этот день было 4,7 градуса.

В Могилеве еще более значительно обновлен температурный рекорд: в городе было зафиксировано 6,2 градуса выше нуля. Показатель превысил предыдущий максимум на 2,1 градуса: в 2013 году здесь было 4,1 градуса тепла.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Прошлый рекорд продержался 43 года, нынешний год заканчивается рекордно теплой погодой.

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