Температурный рекорд в Минске и других городах побит 29 декабря

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Температурный рекорд был побит в минувшую пятницу, 29 декабря, в белорусской столице, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



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В этот день столбики термометров показали в Минске плюс 6,6 градуса – это на 1,4 градуса больше, чем 29 декабря 1974 года.

Рекордно тепло не только в столице Беларуси. Температурные максимумы были зафиксированы в пятницу и в других городах республики. В Гомеле воздух прогрелся до 7,8 градуса и побил рекорд 1983 года (тогда было 7,4 градуса тепла).

В Витебске термометры показали плюс 5 градусов – в 1994 году в этот день было 4,7 градуса.

В Могилеве еще более значительно обновлен температурный рекорд: в городе было зафиксировано 6,2 градуса выше нуля. Показатель превысил предыдущий максимум на 2,1 градуса: в 2013 году здесь было 4,1 градуса тепла.

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