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Экономические итоги 2017 года: мнения экспертов

30.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уходящий 2017 год запомнится обществу как время бурных дискуссий о судьбе криптовалют, ожиданий, когда у всех будет "по 500", и надежд на бурное развитие белорусской IT-отрасли. Что удалось реализовать и есть ли повод для оптимизма в отношении года грядущего?

Экономические итоги 2017 года: мнения экспертов
© Sputnik/ Нина Зотина
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Гости радио Sputnik Беларусь, эксперты-экономисты Вячеслав Ярошевич, Татьяна Загжевская и Алексей Авдонин поделились своей точкой зрения на итоги года в области экономики.

 "План по росту экономики даже перевыполнен, но в плане роста доходов могло бы быть лучше", — считает Ярошевич.

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По мнению Татьяны Загжевской, сфера розничной торговли, и вместе с ней производители и сотрудники предприятий почувствовали определенное улучшение.

"Наша страна в этом году смогла заработать достаточно средств, чтобы компенсировать и внутреннее потребление и обеспечить накопление резервов на будущие годы. Наблюдался рост резервов в валюте и в золоте, как и индекс инвестиционной активности", — отметил Авдонин.

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Беседу с экспертами-экономистами слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 124
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Эксперты-экономисты Татьяна Загжевская, Алексей Авдонин и Вячеслав Ярошевич с кратким анализом экономических реалий 2017 года.

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