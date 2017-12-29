Экономические итоги 2017 года: мнения экспертов

Экономические итоги года: мнения экспертов /

Уходящий 2017 год запомнится обществу как время бурных дискуссий о судьбе криптовалют, ожиданий, когда у всех будет "по 500", и надежд на бурное развитие белорусской IT-отрасли. Что удалось реализовать и есть ли повод для оптимизма в отношении года грядущего?

Гости радио Sputnik Беларусь, эксперты-экономисты Вячеслав Ярошевич, Татьяна Загжевская и Алексей Авдонин поделились своей точкой зрения на итоги года в области экономики.

"План по росту экономики даже перевыполнен, но в плане роста доходов могло бы быть лучше", — считает Ярошевич.

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По мнению Татьяны Загжевской, сфера розничной торговли, и вместе с ней производители и сотрудники предприятий почувствовали определенное улучшение.

"Наша страна в этом году смогла заработать достаточно средств, чтобы компенсировать и внутреннее потребление и обеспечить накопление резервов на будущие годы. Наблюдался рост резервов в валюте и в золоте, как и индекс инвестиционной активности", — отметил Авдонин.

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