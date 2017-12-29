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Экономические итоги 2017 года: мнения экспертов
30.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Уходящий 2017 год запомнится обществу как время бурных дискуссий о судьбе криптовалют, ожиданий, когда у всех будет "по 500", и надежд на бурное развитие белорусской IT-отрасли. Что удалось реализовать и есть ли повод для оптимизма в отношении года грядущего?
© Sputnik/ Нина Зотина
Гости радио Sputnik Беларусь, эксперты-экономисты Вячеслав Ярошевич, Татьяна Загжевская и Алексей Авдонин поделились своей точкой зрения на итоги года в области экономики.
"План по росту экономики даже перевыполнен, но в плане роста доходов могло бы быть лучше", — считает Ярошевич.
По мнению Татьяны Загжевской, сфера розничной торговли, и вместе с ней производители и сотрудники предприятий почувствовали определенное улучшение.
"Наша страна в этом году смогла заработать достаточно средств, чтобы компенсировать и внутреннее потребление и обеспечить накопление резервов на будущие годы. Наблюдался рост резервов в валюте и в золоте, как и индекс инвестиционной активности", — отметил Авдонин.
Беседу с экспертами-экономистами слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Эксперты-экономисты Татьяна Загжевская, Алексей Авдонин и Вячеслав Ярошевич с кратким анализом экономических реалий 2017 года.
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