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Volkswagen вылетел с моста в мелиоративный канал в Житковичском районе

30.12.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла поздно вечером в пятницу, 29 декабря. Как выяснилось, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина слетела с автомобильного моста в мелиоративный канал.

На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего водителя в медицинское учреждение.

Сотрудники МЧС с помощью автомобильного крана извлекли транспортное средство из мелиоративного канала.

 
 
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Спасатели извлекли автомобиль Volkswagen из мелиоративного канала недалеко от деревни Белев Житковичского района. Смотрите на видео, как работали сотрудники МЧС.

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