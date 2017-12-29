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Volkswagen вылетел с моста в мелиоративный канал в Житковичском районе
30.12.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла поздно вечером в пятницу, 29 декабря. Как выяснилось, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина слетела с автомобильного моста в мелиоративный канал.
На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего водителя в медицинское учреждение.
Сотрудники МЧС с помощью автомобильного крана извлекли транспортное средство из мелиоративного канала.
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Спасатели извлекли автомобиль Volkswagen из мелиоративного канала недалеко от деревни Белев Житковичского района. Смотрите на видео, как работали сотрудники МЧС.
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