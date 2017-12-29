Volkswagen вылетел с моста в мелиоративный канал в Житковичском районе

Авария произошла поздно вечером в пятницу, 29 декабря. Как выяснилось, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина слетела с автомобильного моста в мелиоративный канал.

На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего водителя в медицинское учреждение.

Сотрудники МЧС с помощью автомобильного крана извлекли транспортное средство из мелиоративного канала.