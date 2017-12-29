Заторы на дорогах, доступные парковки и дорогое такси: автомобильный Минск в последнюю пятницу года

Предновогодняя суета охватила столицу — люди спешат закупиться перед праздником, поэтому количество транспорта в Минске стало заметно больше. Например, в прошедший четверг автомобилистам пришлось постоять в 10-балльных пробках . А что происходило на столичных улицах в последний рабочий день года? Чтобы узнать это, AUTO.TUT.BY поездил по городу и оценил дорожный трафик, заглянул на парковки возле гипермаркетов и попытался вызвать такси.





Дорожная ситуация в городе с самого утра была непростая — в 10.30 сервис «Яндекс.Пробки» оценивал заторы на некоторых столичных улицах в четыре балла. Первые проблемы с движением появились в центре Минска и на некоторых выездах из города. Для такого времени это было непривычно.

В 12.30 пробки были уже шесть баллов. ДТП, ремонтные дорожные работы, дождь и туман усугубляли ситуацию.



Скрин

В 13.00 проехать на автомобиле по улице Романовская Слобода в обе стороны было уже проблематично. Путь от Юбилейной площади до Немиги занял у нас около 15 минут. Обратно, в сторону магазина «Корона» на улице Кальварийской времени ушло меньше.





Кстати, автомобилисты, приезжающие закупиться в «Корону» на улице Кальварийской до обеда и после, без проблем заезжали на парковку возле магазина, на которой были свободные места, если не возле самого входа в супермаркет, то немного подальше.





Спокойно было возле и внутри многоуровневого паркинга ТЦ «Замок» — заторов на въезде и выезде не наблюдалось, а свободные парковочные места были на всех уровнях стоянки. Хотя в прошлые годы ситуация у этого торгового центра была сложной — автомобилисты оставляли машины на каждом свободном клочке земли.

На 14.30 пробки в столице оценивались уже в 7 баллов. Затруднено движение было на улицах Орловской, Козлова, на проспекте Независимости ближе к центру.



Скрин

По-видимому, рабочий день пятницы у многих закончился рано — уже днем поток автомобилей на главном проспекте столицы был очень плотным.



Проспект Независимости в районе площади Победы. На часах — 14.40

На проспекте Победителей в это время автомобилей было меньше, но зато пешеходов — очень много. Люди спешили в ближайший торговый центр.





Те, кто уже успел сделать покупки «штурмовали» общественный транспорт, но не все вмещались в переполненные автобусы.





В 16.30 семибалльные заторы сохранились, а дорожная обстановка накалилась. Автомобили двигались со скоростью 7−10 км/ч. Некоторые водители не выдерживали такого длительного ожидания в заторе, срывались с места чтобы «нырнуть» на прилегающие улицы и объехать проблемный участок. Особенно напряженная обстановка была в центре возле ГУМа и ЦУМа, а также в некоторых местах на МКАД.



Скрин

По улице Ленина проехать тяжело и в обычный день, а в предпраздничный заторы здесь предсказуемы.



Улица Ленина. 14.30

Еще одна проблемная для автомобильного движения улица — Немига. Днем почти все полосы на ней были заняты. Но тяжелее всего было повернуть с Немиги на проспект Победителей: очередь из авто с левым поворотом растянулась на много метров.



Улица Немига. 15.00

Под вечер больше транспорта появилось возле некоторых магазинов. Например, в ТЦ «Дана Молл» наземная парковка полностью занята автомобилями. Некоторые из них подпирали припаркованные машины и заезжали на тротуар. При этом в подземном паркинге, хоть и с трудом, но найти свободные парковочные места можно было.

























От «Дана Молл» мы решили добраться до «Евроопта» на Монтажников на автомобиле сервиса Uber. Однако стоимость перевозки кусалась — за поездку по МКАД нам предлагали заплатить более 40 рублей.





Кстати, этот же путь таксисты, стоявшие возле магазина, предлагали проделать за 10 и 20 рублей. Зная, что за поездки «от борта» водители могут впоследствии вырасти до огромных сумм, мы отказались от их предложения и отправились в Малиновку на метро, которое, к слову, оказалось полупустым. Оттуда мы планировали на такси уехать в «Еврооопт».

Промежуточной точкой нашего пути оказалась парковка возле гипермаркета «Простор» на проспекте Дзержинского. Магазин находится на выезде из города, поэтому здесь было много автомобилей из регионов. Стоянка была загружена машинами, но покрутившись на ней, место для парковке отыскать можно было.

— Нормально припарковались, как и в обычный день. Сегодня купили елочку и часть продуктов. В выходные еще подъедем — купим что-нибудь по мелочи. Времени еще много, успеем подготовиться, — рассказал нам водитель минивэна.





















Уехать от «Простора» к «Евроопту» на такси также оказалось непросто. Вызвать такси через одну из столичных служб не удалось: после длительного прослушивания рингтона оператор ответила, что в Малиновке свободных машин нет. Пришлось воспользоваться Uber, однако из-за высокого спроса стоимость поездки была также высока: от 12 до 13 рублей, тогда как при обычном тарифе пассажир заплатит не более пяти рублей.

— Такси сейчас очень пользуются спросом. Все дни перед Новым годом мы будем нарасхват, — рассказал водитель Uber.

Добравшись до «Евроопта», увиденным мы были удивлены: на парковке никакой суеты не было, полно свободных мест, отсутствие заторов на въезде и выезде.

















— На МКАД немного сложно было ехать, впрочем, как и в обычный день после работы. А вот стоянка порадовала — спокойно припарковал авто. Жена сейчас пошла за покупками, а я ее жду. Может быть еще раз придется приехать в магазин, надеюсь, все также спокойно и будет, — рассказал водитель седана Рашид.