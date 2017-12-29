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Под Житковичами автомобиль упал в мелиоративный канал
Поздно вечером 29 декабря спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о том, что на трассе недалеко от деревни Белев Житковичского района
По прибытии к месту вызова спасатели увидели, что водитель VW не справился с управлением, автомобиль слетел с автомобильного моста и оказался в мелиоративном канале. Медики госпитализировали водителя в больницу.
Работники МЧС при помощи автомобильного крана достали машину.
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Водителя забрали в больницу.
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