Под Житковичами автомобиль упал в мелиоративный канал

Поздно вечером 29 декабря спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о том, что на трассе недалеко от деревни Белев Житковичского района произошло ДТП.





По прибытии к месту вызова спасатели увидели, что водитель VW не справился с управлением, автомобиль слетел с автомобильного моста и оказался в мелиоративном канале. Медики госпитализировали водителя в больницу.

Работники МЧС при помощи автомобильного крана достали машину.