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Суриков: пожелание на новый 2018 год для России и Беларуси

30.12.2017 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уходящий 2017 год был неплохим для развития отношений России и Беларуси — братские связи между двумя народами укрепились более серьезно, что подтверждается статистикой, сказал в своем поздравлении дипломат.

Суриков: пожелание на новый 2018 год для России и Беларуси
© Фото: Телеканал СТВ
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"Мне бы хотелось на 2018 год пожелать и россиянам, и белорусам дальнейшего укрепления любви и дружбы. Дальнейших более плотных взаимоотношений, в первую очередь, на уровне регионов, муниципалитетов и естественно, на государственном уровне", — сказал Суриков.

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Дипломат также пожелал двум народам не терять понимание того, что только через укрепление взаимоотношений можно добиться более серьезного улучшения жизни для каждого россиянина и для каждого белоруса.

"Всем здоровья, счастья, успехов в личной и семейной жизни, а самое главное — исполнения всех желаний, которые задуманы на 2018 год", — пожелал дипломат.

Поздравление с наступающим Новым годом от Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Беларуси Александра Сурикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На финише уходящего 2017 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков поздравил представителей двух братских народов с...

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