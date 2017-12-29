Суриков: пожелание на новый 2018 год для России и Беларуси

Уходящий 2017 год был неплохим для развития отношений России и Беларуси — братские связи между двумя народами укрепились более серьезно, что подтверждается статистикой, сказал в своем поздравлении дипломат.

"Мне бы хотелось на 2018 год пожелать и россиянам, и белорусам дальнейшего укрепления любви и дружбы. Дальнейших более плотных взаимоотношений, в первую очередь, на уровне регионов, муниципалитетов и естественно, на государственном уровне", — сказал Суриков.

Суриков: каким оказался 2017 год во взаимоотношениях Беларуси и России >>

Дипломат также пожелал двум народам не терять понимание того, что только через укрепление взаимоотношений можно добиться более серьезного улучшения жизни для каждого россиянина и для каждого белоруса.

"Всем здоровья, счастья, успехов в личной и семейной жизни, а самое главное — исполнения всех желаний, которые задуманы на 2018 год", — пожелал дипломат.

Поздравление с наступающим Новым годом от Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Беларуси Александра Сурикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.