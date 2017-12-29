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Под Житковичами автомобиль упал в мелиоративный канал
Водитель Фольксвагена-Пассат не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста и упал в мелиоративный канал.
Об этом сообщает
Происшествие случилось 29 декабря поздно вечером возле деревни Белев.
В Житковичском районе легковой автомобиль съехал с дороги и вылетел в мелиоративный канал. Сотрудники районного отделения выехали на место ДТП и достали машину с помощью автокрана.
Мужчина-водитель был госпитализирован.
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Водитель Фольксвагена-Пассат не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста и упал в мелиоративный канал.
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