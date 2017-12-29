Под Житковичами автомобиль упал в мелиоративный канал

Водитель Фольксвагена-Пассат не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста и упал в мелиоративный канал.

Об этом сообщает пресс-служба Гомельского областного управления МЧС .

Происшествие случилось 29 декабря поздно вечером возле деревни Белев.

В Житковичском районе легковой автомобиль съехал с дороги и вылетел в мелиоративный канал. Сотрудники районного отделения выехали на место ДТП и достали машину с помощью автокрана.

Мужчина-водитель был госпитализирован.