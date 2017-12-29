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Под Житковичами автомобиль упал в мелиоративный канал

30.12.2017 15:30 — Разное | БДГ  
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Водитель Фольксвагена-Пассат не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста и упал в мелиоративный канал. 

Об этом сообщает пресс-служба Гомельского областного управления МЧС.

Происшествие случилось 29 декабря поздно вечером возле деревни Белев.

В Житковичском районе легковой автомобиль съехал с дороги и вылетел в мелиоративный канал. Сотрудники районного отделения выехали на место ДТП и достали машину с помощью автокрана.

Мужчина-водитель был госпитализирован.

 
 
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Водитель Фольксвагена-Пассат не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста и упал в мелиоративный канал. 

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