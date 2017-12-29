Аномально теплая зима: 1 января будет до +8

В Минске 29 декабря температура воздуха была 6,6 градусов тепла, что не наблюдалось в столице уже 43 года.

По информации синоптиков, подобная погода была только в 1974 году, когда воздух прогрелся тогда до +5,2 градусов.

В пятницу в Гродно было +7,8, так что этот город тоже обновил температурный рекорд 1983 года, когда было 7,4 градуса тепла.

В Витебске 29 декабря было +5 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем в этот день в 1994 году.

Самым большим рекордом может похвастать Могилев, где +6,2 градуса 29 декабря 2017 года превысили самую высокую температуру 2013 года, когда в городе было 4,1 градуса тепла.

В новогодние праздники в Беларуси будет еще теплее, а 1 января воздух прогреется до +8 градусов.